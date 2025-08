La planta incendiada de La Fe estará rehabilitada a final de año

La planta de Psiquiatría de La Fe sigue cerrada desde que el 23 de junio un paciente provocó un incendio que causó la muerte a ... una mujer. Ocho habitaciones quedaron destrozadas por el humo y ante la premura para rehabilitar esa séptima planta cuanto antes, este martes el Consell ha aprobado la declaración de emergencia para las obras de reconstrucción y reparación de ese área del hospital.

Se trata de un contrato con un importe de 953.000 euros y un plazo de estimación de ejecución de cinco meses. Precisamente por esa urgencia de volver a dar servicio asistencial a los pacientes, las obras ya comenzaron en julio, por lo que se prevé que esa séptima planta de La Fe pueda volver a estar en funcionamiento a finales de este año, en diciembre.

Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, tras el Pleno que se ha celebrado. «Dada la necesidad de volver a ubicar a los pacientes en dicha planta ha sido la urgencia del contrato», ha señalado. El incendio se produjo en la torre D de La Fe, en la planta 7, provocado en la habitación 701. Durante este mes y medio esa planta está cerrada y los enfermos se han derivado al hospital Clínico, mientras continúan las obras para garantizar la asistencia sanitaria de los pacientes a final de año.

El interno que provocó el incendio se hizo con un mechero y trató de prender fuego al colchón, pero al ser ignífugo no ardió, aunque sí creó mucho humo, que afectó rápidamente a toda la planta, e incluso a la contigua y las inferiores, que en un primer momento también fueron desalojadas, aunque después los pacientes pudieron regresar. No así los de psiquiatría, que no han podido volver aún.

El causante escapó y fue detenido por la Policía en la avenida Giorgeta, tras haber huido a pie. Los bomberos trabajaron durante toda la tarde en la extinción del humo, y encontraron el cuerpo sin vida de Inmaculada Mérida, que falleció ahogada por el humo. Además, ocho personas necesitaron asistencia médica, pero fueron dadas de alta en pocas horas.