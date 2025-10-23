Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La copa de una palmera caída en la plaza Jaume I de Dénia. Tino Calvo

Las rachas de viento de hasta 111 km/h dejan caídas de árboles y postes en la Comunitat

Los bomberos actúan en dos incendios en Tavernes de la Valldigna y Massamagrell, mientras que Dénia cierra el castillo y los jardines de Torrecremada

R. González

Dénia

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:29

El viento está soplando con fuerza durante este jueves en numerosos puntos de la Comunitat, que se encuentra en su mayor parte en alerta amarilla. Las rachas han llegado a alcanzar los 111 kilómetros por hora en la localidad de Olocau del Rey, en la comarca de Els Ports, y han provocado la caída de árboles y postes de la luz en varios municipios de las tres provincias.

Castellón encabeza los registros por la intensidad del viento. Además de Olocau del Rey, también se ha dejado notar en Rossell, con 101 km/h, y en Vilar de Canes han llegado a los 98, según Avamet. En esta provincia, el Consorcio Provincial de Bomberos ha informado de un servicio por retirada de árboles en la carretera CV-202.

En la provincia de Valencia, Buñol ha contabilizado rachas de hasta 97 km/h. Los bomberos han gestionado cerca de una decena de incidencias por viento. Según han apuntado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, han atendido cinco caídas de árboles y postes de la luz, que no han causado ningún herido. En cuanto al primer tipo, se han tenido que desplazar a Gàtova y Benifaió para retirarlos de la CV-25 y CV-525, respectivamente.

También han tenido que actuar en un par de incendios que han quedado en «poca cosa». Uno de ellos ha sido en un campo de Massamagrell. El otro se ha declarado en Tavernes de la Valldigna sobre las 11.30 horas. En principio parecía que podía revestir peligro al estar situado en la zona de la montaña del Alt de les Creus y cerca del IES La Valldigna, por lo que se ha realizado un amplio despliegue de medios. Finalmente sólo ha tenido que participar una dotación de Gandia con sargento ya que, cuando han llegado, la Policía Local ya lo había empezado a extinguir.

En la capital de Turia, los bomberos del Ayuntamiento de Valencia han atendido una quincena de servicios. Estaban relacionados con caída de ramas, cascotes y retirada de postes.

Por lo que respecta al territorio alicantino, la copa de una palmera ha caído en la zona ajardinada de la plaza Jaume I y la Policía Local ha procedido a acordonar la zona. En esta localidad, tras alcanzar rachas de hasta 71 km/m, el ayuntamiento ha procedido a cerrar también el castillo y los jardines de Torrecremada. Además, ha retrasado la hora de la apertura de la feria de atracciones.

Sin embargo, donde más fuerte ha soplado el viento en esa provincia ha sido en la Vall d'Ebo, con 92 km/h. Los bomberos han tenido que acudir a este municipio del interior de la Marina Alta para retirar un árbol y han tenido que hacer lo mismo en Gaianes, en la comarca del Comtat.

lasprovincias Las rachas de viento de hasta 111 km/h dejan caídas de árboles y postes en la Comunitat

