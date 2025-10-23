Las localidades donde ha hecho más viento hoy en la Comunitat: rachas de hasta 111 km/h Cuatro municipios soportan vientos de más de 100 km/h y en España se ha alcanzado los 167 km/h

Nacho Ortega Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 12:26

Gran parte de la Comunitat Valenciana, desde el norte de Alicante al interior de Castellón y la totalidad de Valencia, está estre jueves en aviso amarillo por vientos, que hasta el meiodiía habían superado los 110 km/hora, según los datos facilitados por Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología).

En puntos de costa o de alta montaña del norte peninsular de España se han registrado rachas huracanadas de viento de hasta 167 kilómetros por hora (km/h), según Aemet, como ha sido el caso de Matxitxako (Vizcaya).

En la Comunitat ha sido Olocau del Rey la localidad con el viento más fuerte (111 km/h), seguida por Rosell, Xert y Vilar de Canes, todos ellos en la provincia de Castellón.

Localidades de la Comunitat con la mayor racha de viento

Datos recogidos por Avamet hasta las 12.00 horas del jueves 23 de octubre.

Olocau del Rey la Magdalena (Electra del Maestrazgo) 111

Rossell Bel 101

Xert la Mola (Electra del Maestrazgo) 100

Vilar de Canes 98

Buñol Alto Gordo (este) 97

Ares del Maestrat (Electra del Maestrazgo) 93

la Serratella Sant Joan Nepomucé 93

la Vall d′Ebo Refugi La Figuereta 92

la Mata 92

Catí Mas del Puig Cabrer 92

Castelló de la PlanaIlles Columbretes 92

Ayora Peñón de Los Machos/Casa Pi 90

Castellfort 90

Xodos 90

XixonaCastell 90

Xixona Port de la Carrasqueta CEGESEM 90

la Torre d′en Besora la Pedrisseta 89

Ayora San Benito 89

la Serra d′en Galceran el Brusalet 88

la Pobla de Benifassà Coratxà 87

Cullera Faro 87

la Font de la Figuera Parc solar 87

Vilafranca 85

Benafigós 85

BuñolAlto Gordo (oeste) 85

Sant Mateulo Macarroni 85

Vilafrancala Pobla del Bellestar 84

Confrides Cim d′Aitana 84

Villena Sierra de La Villa climatoclab 83

CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo) 82

Xixona Pou de Neu el Surdo 82

Fontanars oest 82

Pego Corral de Rata 81

Xodos Mas de Caixó 81

Llucena Venta Talladures 81

Xixona Segorb Barranc Blanc 81

Ares del Maestrat la Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 81

El Toro Cerro Gil 79

Sueca Mareny Blau 79

Ayora Casa Benito 78

Portell de Morella 77

Canet lo Roig 77

la Pobla de BenifassàFredes 77

Sant Jordi 77

El Toro la Nava 77

Titaguas Cosmofísica 77

Agres Torreta Alta 77

Agres les Eres77

la Vall de Laguar Benimaurell 77

Morella Mas d'Agustino 77

La borrasca Benjamín

Ayer por la mañana, Aemet avanzó la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que preveía que pudiese provocar rachas de viento «muy fuertes» en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular.

Este jueves en España se ha registrado rachas de viento muy fuertes en Valdezcaray (La Rioja), de 136 km/h; la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), de 132 km/h; Estaca de Bares (A Coruña), de 127 km/h; Santander (Cantabria), de 111 km/h; y Torla-Ordesa, en El Cebollar (Huesca), de 109 km/h.