Las localidades donde ha hecho más viento hoy en la Comunitat: rachas de hasta 111 km/h
Cuatro municipios soportan vientos de más de 100 km/h y en España se ha alcanzado los 167 km/h
Valencia
Jueves, 23 de octubre 2025, 12:26
Gran parte de la Comunitat Valenciana, desde el norte de Alicante al interior de Castellón y la totalidad de Valencia, está estre jueves en aviso amarillo por vientos, que hasta el meiodiía habían superado los 110 km/hora, según los datos facilitados por Avamet (Asociación Valenciana de Meteorología).
En puntos de costa o de alta montaña del norte peninsular de España se han registrado rachas huracanadas de viento de hasta 167 kilómetros por hora (km/h), según Aemet, como ha sido el caso de Matxitxako (Vizcaya).
En la Comunitat ha sido Olocau del Rey la localidad con el viento más fuerte (111 km/h), seguida por Rosell, Xert y Vilar de Canes, todos ellos en la provincia de Castellón.
Localidades de la Comunitat con la mayor racha de viento
Datos recogidos por Avamet hasta las 12.00 horas del jueves 23 de octubre.
Olocau del Rey la Magdalena (Electra del Maestrazgo) 111
Rossell Bel 101
Xert la Mola (Electra del Maestrazgo) 100
Vilar de Canes 98
Buñol Alto Gordo (este) 97
Ares del Maestrat (Electra del Maestrazgo) 93
la Serratella Sant Joan Nepomucé 93
la Vall d′Ebo Refugi La Figuereta 92
la Mata 92
Catí Mas del Puig Cabrer 92
Castelló de la PlanaIlles Columbretes 92
Ayora Peñón de Los Machos/Casa Pi 90
Castellfort 90
Xodos 90
XixonaCastell 90
Xixona Port de la Carrasqueta CEGESEM 90
la Torre d′en Besora la Pedrisseta 89
Ayora San Benito 89
la Serra d′en Galceran el Brusalet 88
la Pobla de Benifassà Coratxà 87
Cullera Faro 87
la Font de la Figuera Parc solar 87
Vilafranca 85
Benafigós 85
BuñolAlto Gordo (oeste) 85
Sant Mateulo Macarroni 85
Vilafrancala Pobla del Bellestar 84
Confrides Cim d′Aitana 84
Villena Sierra de La Villa climatoclab 83
CatíVenta de l'Aire (Electra del Maestrazgo) 82
Xixona Pou de Neu el Surdo 82
Fontanars oest 82
Pego Corral de Rata 81
Xodos Mas de Caixó 81
Llucena Venta Talladures 81
Xixona Segorb Barranc Blanc 81
Ares del Maestrat la Vall de Catí (Electra del Maestrazgo) 81
El Toro Cerro Gil 79
Sueca Mareny Blau 79
Ayora Casa Benito 78
Portell de Morella 77
Canet lo Roig 77
la Pobla de BenifassàFredes 77
Sant Jordi 77
El Toro la Nava 77
Titaguas Cosmofísica 77
Agres Torreta Alta 77
Agres les Eres77
la Vall de Laguar Benimaurell 77
Morella Mas d'Agustino 77
La borrasca Benjamín
Ayer por la mañana, Aemet avanzó la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que preveía que pudiese provocar rachas de viento «muy fuertes» en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular.
Este jueves en España se ha registrado rachas de viento muy fuertes en Valdezcaray (La Rioja), de 136 km/h; la estación de esquí de La Pinilla (Segovia), de 132 km/h; Estaca de Bares (A Coruña), de 127 km/h; Santander (Cantabria), de 111 km/h; y Torla-Ordesa, en El Cebollar (Huesca), de 109 km/h.