«Queremos que los valencianos se rasquen el bolsillo por el Santo Cáliz»

Carlos Francisco Alfonso Cuñat es abogado y presidente desde hace un par de meses de la Fundación Santo Cáliz. Esta entidad nació hace un año ... con el objetivo de promover la figura de la reliquia y esta misma semana ha inaugurado un centro de recepción de visitantes en el Museo del Almudín para que los visitantes conozcan con más profundidad la copa santa.

- ¿Cómo se constituye la fundación?

- Nace en julio de 2024, aunque llevaba ya dos años más o menos en embrión con reuniones de distintas personas que de alguna forma tenían un objetivo común: intentar promover el conocimiento, el estudio y la difusión de una reliquia como es el Santo Cáliz.

- ¿Con qué expectativas nace?

- Se recurrió a la sociedad valenciana para intentar formar una fundación potente. Al final, no salió el proyecto inicial y surge con una con unas expectativas menores a las inicialmente planteadas. El Patronato quedó constituido con 15 patronos. Yo llevo de presidente escasamente un par de meses porque hasta ahora estaba de secretario. Creo que el gran activo de la fundación no es tanto su patronato, que es importante, como el consejo científico. Hemos conseguido unir a todas aquellas personas que en Valencia habían estado hasta la fecha investigando por su cuenta y con escaso contacto entre ellos. Hemos intentado agruparlos, aglutinarlos en un consejo que va a ser un poco un poco el que nos dé la guía de las pautas a seguir de las tesis o las hipótesis en las que se basa nuestra reliquia.

- ¿Y la fundación qué pretende?

- El objetivo, recogido en sus estatutos, es promover el estudio, el análisis, y la devoción a la reliquia. No hay que olvidar que casi todos los que formamos parte de la fundación somos gente de Fe y por tanto creemos que es muy difícil aproximarse al Santo Cáliz si no es desde la Fe. Y queremos servir de enlace entre todos los estudios que se puedan realizar en torno a la figura de la Copa y en la medida de lo posible liderarlos.

- ¿Qué actividades piensan promover?

- Queremos si los medios y las subvenciones nos los permiten y con los fondos de la fundación, que esperamos que se amplíen en breve, dar becas de estudios o crear un fondo bibliográfico en el que se recojan todas las obras escritas en torno al Santo Cáliz de Valencia. También pretendemos promover un aula con vocación didáctica y de una manera estable y fija en lo que será la sede de la fundación.

- Para eso harán falta fondos.

- Queremos tener fondos propios y no sólo depender de las ayudas de la administración. Pretendemos que los valencianos se conciencien y se rasquen el bolsillo a la hora de colaborar y contribuir al enriquecimiento de esta figura que es de todos. Hemos creado un consejo de de socios colaboradores para aquellos que quieran contribuir con una aportación mínima, pero recurrente todos los años por 50 ó 60 euros al año para alcanzar los fines de la fundación.

- ¿La administración ayuda?

- En este caso, sí que está concienciada. El Ayuntamiento, la Fundación Visit Valencia, la Consellería de Cultura han participado en las reuniones que se están teniendo.

- ¿Qué relación tienen con el centro que quiere montar el Ayuntamiento en la Casa del Relojero?

- El Consistorio organiza lo que llaman el centro de interpretación. Va a ser algo muy bonito porque tecnológicamente será una experiencia en la que todo gira en torno al Santo Cáliz, Con nuevas tecnologías. Pensamos que podemos ser complementarios, porque nuestra misión es más didáctica.

- ¿Qué proyectos tienen ahora en marcha?

- Ahora mismo tenemos como dos proyectos para este año. Uno es el centro de recepción de visitantes y, el otro, un congreso internacional en diciembre en el que van a venir ponentes de casi toda España y de parte del extranjero para hacer distintas valoraciones de la Copa desde distintos ángulos. Desde el estudio de la piedra y su composición hasta las leyendas que hay en la literatura medieval pasando por las el desarrollo del Santo Cáliz en el cine y en otros medios.

- ¿Qué supone esta exposición?

- Es lo que llamamos el centro de recepción de visitantes que se ha creado con ocasión del tercer año jubilar y lo que pretende es que aquellos que nos visiten como peregrinos o como turistas curiosos de lo que es la figura del Santo Cáliz, antes de ir a la Catedral, se puedan informar de lo que van a ver. Que conozcan la historia, la tradición, por qué llega el Santo Cáliz a Valencia. Lo primero que verán es una fotografía al inicio del recorrido donde se destaca la copa, que es realmente el cáliz, porque tanto las asas como la base que lo adornan son unos adornos o unos relicarios.

-¿Qué motivos de de verosimilitud tiene el Santo Cáliz de Valencia frente a otras candidatura?

- Nuestro Santo Cáliz es el único al que no se le ha podido poner ninguna tacha de falsedad. Es el único que ha superado todas las pruebas de lo que pudo ser la copa de bendición con la que Jesucristo celebró la Última Cena. Los demás, uno porque es de madera y la madera es un material poroso que es un impuro y un judío jamás lo había utilizado en la cena pascual. Otros son de vidrio que por su configuración tampoco eran viables en aquella época.

- ¿Qué dice la Iglesia sobre la reliquia?

- Entiendo que la Iglesia no puede decir que este es el verdadero y único porque eso no puede nadie asegurarlo, pero el hecho de que dos papas (Juan Pablo II y Benedicto XVI) celebraran la Eucaristía con él de alguna forma respalda y da apoyo a las tesis que nosotros sostenemos y por lo menos le da un plus de veracidad a toda nuestra teoría.

- Ahora empieza el año jubilar. ¿Qué significado tiene?

- Es más un tema de la Iglesia, pero lo que me gustaría destacar es que Valencia tiene el privilegio de tener un año jubilar y sólo hay siete ciudades que en todo el mundo lo tienen.

- El valenciano no conoce mucho la figura del Santo Cáliz. ¿Qué quiere hacer la fundación?

- El valenciano es el primero que tiene que concienciarse de lo que tiene. Queremos promover el conocimiento, primero entre nuestra población y luego, lógicamente, expandirlo a todo el mundo. Pero los primeros que tenemos que creer somos los valencianos. En el centro de recepción tenemos una zona didáctica para que los niños puedan observar con una manera mucho más lúdica y más sencilla todo esto. Porque la forma de que el valenciano se conciencie es que desde pequeños sepan que existe eso aquí y que eso está en nuestra catedral.

- Además el Santo Cáliz tiene un atractivo turístico, ¿no?

- Y no solo cultural o religioso. Viene gente de todo el mundo: americanos gente de Asia, chinos, japoneses... Está siendo un motivo de turismo sin duda y ya las agencias de viajes también lo están promoviendo.

- ¿Grial o Santo Cáliz?

- Grial es la copa, es un concepto, una palabra que se da Europa, en los países anglosajones e incluso en Francia. Se entiende que son sinónimos. La literatura medieval habla del Grial, pero el concepto es el mismo, responde al nombre de Copa, pero para nosotros es un Cáliz. Defendemos el nombre de Santo Cáliz, pero también podemos hablar de Santo Grial para aquellos que asocien Grial a la Copa o al Cáliz.