Valencia inaugura su centro de recepción de visitantes del Santo Cáliz en el Almudín

Valencia ya cuenta desde hoy con un nuevo Centro de Recepción de Visitantes del Santo Cáliz. Se ha inaugurado esta mañana, con la presencia de ... l arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

La ubicación provisional de este punto de encuentro es el museo del Almudín, mientras se 'visten' las instalaciones de la rehabilitada Casa del Relojero, donde se trasladará el centro en 2027.

Con la inauguración de esta sede Valencia se prepara para la celebración del III Año Jubilar del Santo Cáliz, que comenzará el próximo 30 de octubre con una misa en la Catedral.

Además de su trascendencia religiosa, este hecho supone una gran oportunidad de visibilidad para la ciudad a nivel nacional e internacional. Y, precisamente para ayudar a consolidar Valencia como referente del turismo cultural y religioso, Benavent y Catalá, han presentado el programa de iniciativas y actividades del Año Jubilar y han inaugurado el citado nuevo Centro de Recepción de Visitantes.

La alcaldesa ha destacado la colaboración entre las administraciones e instituciones implicadas a través de la Comisión del Año Jubilar del Santo Cáliz, en la que están representados el Ayuntamiento de Valencia, el Arzobispado de Valencia, la Diputación de Valencia, Turisme Comunitat Valenciana y la Fundació Visit València.

Catalá ha anunciado que quieren «que este Tercer Año Jubilar sea un impulso duradero para el conocimiento del Santo Cáliz y para la proyección internacional de nuestra ciudad como referente de turismo cultural y religioso».

Y, además, ha lanzado un mensaje al Gobierno Central: «Aunque últimamente no nos escucha demasiado, reitero nuestra petición al Gobierno, ya expresada formalmente en marzo, para que declare el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz como Acontecimiento de Excepcional Interés Público».

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha explicado que el día 30, que es jueves, a las siete de la tarde habrá una celebración de inicio del tercer año jubilar en la Caredral y se vivirá un momento muy especial porque se dará réplica del Santo cáliz a tres parroquias que han destacado por su entrega durante la Dana.

Practicado que las tres parroquias que se vieron muy afectadas por la Dana y que a la vez han mostrado grandes afectos de solidaridad y que recibirán una réplica del Santo cáliz son la de La Mare de Déu de Montserrat en Picanya, la de Sant Jordi Paiporta y la Mare de Déu de Gràcia en el barrio De la Torre.

Benavent había recordado que este año el lema del año jubilar será ' El Cáliz de la esperanza' Y ha hecho referencia al panorama internacional al decir que la esperanza es una de las virtudes de los cristianos y una de las cosas que más necesita actual civilización «en un mundo en el que demasiadas personas se dedican a matar cuando los cristianos no estamos llamados a matar ni ahorcar a ninguna persona la esperanza legítima si no sembrarla».

Entre las principales iniciativas de este III Año Jubilar destaca, sin duda, la creación del Centro de Recepción de Visitantes del Santo Cáliz en el Almudín, concebido como punto de acogida e información durante el Año Jubilar. Este espacio se ha creado gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación del Santo Cáliz, dotado con un presupuesto de 100.000 euros para financiar el propio centro, la muestra expositiva y la formación especializada del personal de atención al visitante.

El Centro será el punto de partida para quienes deseen conocer el patrimonio vinculado al Santo Cáliz, su contexto y su relevancia en la historia de la ciudad. Cuenta con recursos audiovisuales, materiales divulgativos y una atención personalizada para orientar a visitantes y peregrinos.

Cabe recordar que el equipamiento tecnológico (proyectores y contenido audiovisual del cubo inmersivo) que integra la museografía ha sido diseñado por Eusebio López y por Luis Martín Ezama.

Al tener que estar ejecutadas y justificadas las ayudas de este proyecto en verano de 2026, los recursos tecnológicos se han instalado provisionalmente en El Almudín, donde se ha abierto el punto temporal de atención y recepción de visitantes durante el III Año Jubilar del Santo Cáliz, aunque el destino final del equipamiento será el futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz, una vez se habilite la Casa del Relojero conforme a su nuevo destino cultural.

Visitas culturales

Asimismo, también han anunciado que se pondrá en marcha una nueva ruta urbana del Santo Cáliz, que recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad relacionados con la reliquia. Partirá del Almudín y pasará por puntos clave como el Real Monasterio de la Trinidad, el Museo de Bellas Artes, los Jardines del Real, el Convento de Santo Domingo, el Real Colegio del Patriarca, la Lonja de la Seda, las Torres de Serranos, el Palau dels Borja, la Basílica de la Virgen de los Desamparados, la Plaza del Arzobispo y la Catedral de Valencia.

Por su parte, la Fundació Visit València difundirá a nivel nacional e internacional la nueva campaña destinada a posicionar Valencia como destino de turismo cultural y religioso y a dar a conocer el gran patrimonio artístico de la ciudad, destacando que una de las mayores reliquias de la cristiandad se encuentra en la ciudad.

Bajo el lema 'València, Ciudad del Santo Cáliz' y con un presupuesto de 150.000 euros, incluirá viajes de prensa, acciones de comunicación en medios nacionales e internacionales e iniciativas en redes sociales, además de publicidad en espacios de gran visibilidad, como el Aeropuerto de València.

El programa de acciones incluye también la tematización de las oficinas de turismo, el desarrollo de una web y una app autoguiada, la formación del personal turístico, la exposición del MUVIM 'Un món per descobrir. El Sant Calze de València', así como la creación de materiales específicos y merchandising.

Durante la presentación se ha proyectado el vídeo de la nueva campaña 'València, Ciudad del Santo Cáliz' y se ha hecho un recorrido por el Centro de Recepción de Visitantes, que alberga una muestra explicativa sobre la reliquia, guiada por el presidente de la Fundación Santo Cáliz, Carlos Alfonso Cuñat, y la gerente, Alicia Palazón.

Concedido por el Papa Francisco en 2014 con carácter quinquenal, este tiempo jubilar ofrece indulgencias a los fieles, pero también invita a todos —creyentes o no— a vivir una experiencia de renovación, encuentro y diálogo.

Turismo religioso y patrimonial

En el turno de palabras, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recordado que cuando se prensentaron ante los valencianos, lo hicieron «con un proyecto que hablaba de recuperar la identidad y la autoestima de Valencia».

Ha argumentado que esa «era una premisa transversal para la acción de gobierno que queríamos desarrollar desde el Ayuntamiento de Valencia, porque Valencia sólo hay una y no se parece a ninguna otra, ni quiere parecerse».

Catalá ha querido dejar claro que Valencia «es Valencia, su cultura, su patrimonio, su identidad…y entendíamos que ese debe uno de los ejes de nuestro modelo de ciudad y también una de nuestras fortalezas».

Según la alcaldesa, Valencia se prepara para vivir su III Año Jubilar del Santo Cáliz, «un acontecimiento con una profunda trascendencia religiosa, pero que representa también una gran oportunidad cultural, social y también económica, por la gran cantidad de visitantes que atrae y por la proyección internacional que supone para la ciudad».

Haciendo un repaso histórico, Catalá ha indicado que el Santo Cáliz «es una de las reliquias más importantes de la cristiandad, y constituye una herencia que Valencia ha sabido custodiar con respeto, responsabilidad y orgullo a lo largo de los siglos. Su llegada a nuestra ciudad sólo puede entenderse en el contexto de esplendor del siglo XV, cuando Valencia vivía su Siglo de Oro».

Catalá ha dejado claro que se trata de un legado «de dinamismo, de creatividad y de fe sigue vivo hoy en nuestra ciudad. Y el Santo Cáliz es un símbolo que conecta espiritualidad y conocimiento, fe y cultura, e historia y presente».

También ha aprovechado la oportunidad «para reivindicar y mostrar una identidad que es única, y para reforzar el papel de Valencia como ciudad patrimonial y destino de turismo cultural y religioso de primer orden, alineada con los valores de un turismo sostenible y de calidad».

Catalá ha recordado que el Almudín será la sede temporal del Centro de Recepción de Visitantes, «una función que cumplirá con carácter temporal, ya que a partir de 2027 será el Centro de Interpretación del Santo Cáliz en la Casa del Relojero el que cumpla este cometido, ampliando la oferta cultural y expositiva en torno a esta reliquia, y como punto de atracción y recepción para peregrinos, visitantes e investigadores».

La alcaldesa ha explicado que todas estas medidas son «acciones diseñadas en el marco de la celebración del Año Jubilar 2025-2026, pero como se puede constatar no son acciones puntuales, sino que tienen vocación de continuidad».