Queja del hospital de Llíria a Sanidad por una conflictiva paciente psiquiátrica

El servicio de Psiquiatría del hospital de Llíria ha remitido una queja a Sanidad por el comportamiento de una paciente de 19 años, que consideran ... muy conflictiva. Según han explicado a la conselleria, esta joven, que lleva cinco meses en el centro ha intentado agredir en numerosas ocasiones a las enfermeras y les ha insultado

Además de estos episodios, las profesionales aseguran que cada vez que le niegan una petición, su reacción es descontrolada o les obliga a reforzar la atención con ella, por lo que dejan a algunos pacientes del servicio algo más desatendidos. Según han indicado a este diario, la joven llega a destrozar elementos de la habitación, como enchufes o mobiliario, y se traga cualquier trozo de que encuentre, ya sean hierros, clips, muelles o cualquier otra cosa. Generalmente por las noches. Lo que hace que una sanitaria tenga que llevarla a La Fe para que le hagan una endoscopia, y eso deja al servicio con una auxiliar menos durante varias horas.

Sanidad ha contestado al hospital que el caso es grave y complicado y que está pendiente de tomar alguna decisión al respecto. Las enfermeras piden que la trasladen a un centro más adecuado para sus patologías, donde le puedan prestar la atención adecuada y consigan que no protagonice estos episodios. La joven no tiene familiares, al menos no recibe nunca visitas, y hace unos meses también agredió al personal con una botella en el anterior centro donde estaba ingresada.