Los pueblos de la dana se resignan a un verano sin piscinas municipales para combatir el calor

Las piscinas municipales de la Comunitat reabrirán sus puertas la primera semana de junio. En menos de un mes, los chapuzones se convertirán en el ... mejor alivio contra el intenso calor que año tras año eleva los termómetros valencianos. Un oasis en medio del asfalto, con precios populares y ocio saludable. Sin embargo, este no será un verano normal para muchos de los pueblos afectados por la dana. Tampoco para el baño. Y es que decenas de miles de vecinos de L'Horta Sud y del interior de la provincia de Valencia no podrán acudir a sus piscinas municipales, gravemente dañadas por la dana. Pero tampoco a sus playas fluviales o pozas, que acumulan materiales arrastrados por el agua. Los consistorios trabajan a marchas forzadas para tratar de tener a punto algo tan importante en plena calorina como las piscinas, conscientes de que pueden suponer un alivio térmico y social en sus municipios. Pero el grado de destrozo es tal que la mayoría requieren de intervenciones costosas, que requieren licitaciones públicas en las que el tiempo juega en contra.

Algunos han echado mano de contratos de emergencias, otros aún están licitando las obras, pero hay algunos que ya han dado por perdido el baño para este verano, conscientes de que los plazos son imposibles, porque ha habido un gran nivel de daños generalizado. Es decir, decenas de miles de vecinos tendrán que buscar una alternativa en las playas más cercanas o piscinas municipales de Valencia, que deberán acoger a los afectados del área metropolitana. Pero también hay algún pueblo donde la piscina, el alma del municipio en verano, reabrirá en menos de un mes.

Para ayudar a los pueblos más afectados, el Ministerio de Deportes aceptó la petición de ASOFAP, la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina, para financiar la reparación, reconstrucción o restitución de piscinas afectadas por la dana, dentro del plan de ayudas a la restitución de infraestructuras. Pero las ayudas requieren de unos plazos a los que algunos ayuntamientos ya no llegan. «Esperamos que estas ayudas puedan contribuir a la restitución de piscinas afectadas por la DANA, y que las empresas asociadas a la patronal puedan beneficiarse de estas actuaciones, en beneficio de los usuarios de estas instalaciones», explicaban desde la asociación. Pero lo cierto es que la situación es muy diversa.

En Aldaia, uno de los municipios afectados por el desbordamiento del barranco de La Saleta, la piscina municipal no estará disponible este verano. La dana arrasó con el polideportivo Jaume Ortí, donde se ubica la instalación lúdica y las reparaciones necesarias para poder volver a ponerla en marcha no llegarán a tiempo porque requieren de una licitación y los plazos no dan. Sí permanecerá abierta la del Barrio del Cristo, que también forma parte del término municipal, porque no resultó afectada. En Aldaia viven alrededor de 33.000 personas, que se tendrán que buscar una alternativa para las altas temperaturas que augura el verano.

Ampliar Piscina municipal de Aldaia Iván Arlandis

Lo mismo sucederá en Paiporta, una de las localidades con el término municipal más dañado. Allí no habrá piscina de verano este año porque el polideportivo al completo quedó arrasado por el agua y necesita una actuación completa que está prevista, pero dentro de la reconstrucción, con los fondos del Gobierno central. Eso sí, desde el ayuntamiento confirman que «se está estudiando una ubicación y un acondicionamiento para poder ofrecer alternativas de juegos de agua». En Paiporta viven más de 27.000 personas.

En Catarroja están casi en las mismas circunstancias, porque las dos piscinas municipales con las que cuenta el municipio quedaron afectadas por la riada. La instalación cubierta fue declarada siniestro, por el gran daño que le ocasionó el agua y el barro. Y la descubierta, fundamental para combatir el calor veraniego en el pueblo, necesita de una gran reparación. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la licitación, pero por el momento no había ninguna empresa interesada en ejecutar la obra. Aunque desde el consistorio confían en que se puedan reabrir las instalaciones en verano para sus más de 30.000 vecinos. En la vecina Alfafar, desde el Ayuntamiento aseguran que se está trabajando para tenerla abierta en verano, pero «no se puede asegurar la fecha», aunque esperan que sea «lo antes posible.

En esta misma línea, en Sedaví están también trabajando contrarreloj para poder reabrir su zona de baño. En su caso, la piscina es municipal, pero la gestión es privada y aunque están colaborando estrechamente con la empresa adjudicataria, creen que no podrán abrirla hasta julio. Aunque tengan que renunciar a las primeras semanas de baño, van a intentar reabrir cuanto antes, conscientes de que la zona supondrá un alivio para los vecinos y un nuevo paso en la ansiada búsqueda de la normalidad. En su caso, se han visto afectadas tanto la piscina cubierta como la de verano, pero han dado prioridad a la reparación de la zona al aire libre, conscientes de que ahora es más necesaria. Los trabajos se han centrado ahora en la reparación del sistema eléctrico para que los más de 11.000 vecinos puedan tener lista su zona de baño.

Una normalidad que tiene un punto más cerca Picanya, uno de los municipios más afectados por la dana. Sus instalaciones deportivas municipales reabrirán el 10 de junio. Lo harán después de haber podido renovarla maquinaria estropeada por el barro. «Un año más se convertirán en una muy buena alternativa para miles de personas a la hora de combatir el calor», explican desde el ayuntamiento, que valoran los intensos trabajos de recuperación que van a dejar que las condiciones sean muy similares a la de años anteriores. Todo un alivio para sus casi 12.000 vecinos.

Ampliar Piscina municipal de Albal, que sí abrirá en junio Iván Arlandis

Otros municipios han tenido más suerte. En Albal, por ejemplo, sufrieron la furia de la riada por la dana, pero el agua no llegó a la zona alta del pueblo, donde están sus instalaciones deportivas. Así que este verano, sus más de 17.000 vecinos dispondrán de un servicio de piscina municipal con la normalidad que el desastre les permita.

Más allá de l'Horta sud, en el interior de la provincia de Valencia, la denominada zona cero, donde se produjeron las tormentas, las consecuencias de la dana también se dejan ver en las zonas de baño. Porque en este caso, en algunos de los pueblos más pequeños, la falta de piscinas municipales se suple con las playas fluviales. Pero tras la barrancada, hasta estas zonas son duda para poder refrescarse este verano. En Sot de Chera, un pequeño municipio de 450 habitantes, en verano llegan a reunir a 2.500 los fines de semana para disfrutar del entorno rural. Allí no tienen piscina, pero sí pozas fluviales que el ayuntamiento trata de recuperar a toda prisa. No tendrán la normalidad de otros años, pero el alcalde cree que el baño estará permitido, así como el paseo junto al río. En Bugarra, otra pequeña localidad del interior, la playa fluvial, sin embargo, no estará en condiciones este año porque el río Turia necesita ser dragado para eliminar todo el material que arrastró el agua. En este momento, los restos que aún están en el río suponen un peligro para el baño, porque según explica la alcaldesa de este municipio de 800 habitantes (2.000 en verano), pueden producir cortes o golpes en los bañistas. Su limpieza, explica, depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Ojalá mañana nos encontráramos con la sorpresa de que han comenzado los trabajos y podamos tener zona de baño en verano». Lo que sí estará listo para el verano es la piscina municipal. Al menos un lugar en el que refrescarse de las altas temperaturas.

Ampliar Estado de la piscina municipal de Chiva LP

Donde no está claro aún si correrán la misma suerte es en Chiva, porque su piscina olímpica municipal tiene afectado el muro perimetral que arropa el vaso. Con la riada, la tierra de alrededor se movió y el ayuntamiento ha articulado un contrato de emergencia para tratar de hacer la reparación y llegar a tiempo a verano. Pero aún no está garantizado que esta localidad de más de 17.000 habitantes vaya a poder tomar el baño en esta mítica instalación. Los plazos son ajustados, pero aún no hay nada descartado.