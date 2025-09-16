El PSPV solicita a la jueza de la dana que requiera los vídeos del Cecopi a Emergencias

El Partit Socialista del País Valencià (PSPV) ha tardado menos de un día en reclamar los brutos del Cecopi del 29 de octubre. El partido, ... personado en la causa de la dana, ha solicitado a la jueza que instruye la causa que requiera a la conselleria de Emergencias todos los vídeos realizados por su productora el día de la tragedia, donde murieron 229 personas a causa de las inundaciones que sufrió la provincia de Valencia.

Este lunes, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, confesaba ante los medios de comunicación que la productora que gestiona su contenido audiovisual dispone de «brutos» del 29 de octubre. Entre otros contenidos, el material incluiría grabaciones parciales de las reuniones del Cecopi que se celebraron en la sede de Emergencias de l'Eliana el día de la tragedia.

El conseller afirmó desconocer el contenido exacto de estas piezas audiovisuales y de si tendrían alguna relevancia con la investigación en curso, pero ponía a disposición de la jueza todo el material que ella requieriera.

A este respecto, este martes el PSPV ha solicitado de manera formal a la jueza que requiera todo este material audiovisual. Concretamente, el partido que lidera la oposición en Valencia y la Generalitat la aportación de todas las grabaciones (brutos incluidos) obtenidas por la empresa Envidea Multimedia S.L, con la cual tiene contratado el servicio de soporte audiovisual de las intervenciones de la AVSRE en materia de emergencias, durante el día 29 de octubre de 2024, desde las 9:00 h hasta las 4:00 h del día 30 de octubre de 2024.

Del mismo modo, el PSPV requiere a la misma empresa que entregue en el Juzgado todo el material videográfico (vídeos y/o audios, brutos incluidos) obtenidos los días 29 y 30 de Octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias de L´Eliana. Esto es, todas las grabaciones que se dispongan del Cecopi que trató de gestionar la emergencia el día de la barrancada.