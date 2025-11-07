LAS PROVINCIAS recibe el reconocimiento a los medios de comunicación en Riba-roja La gala 'La veu de tot un poble, en la que se rindió homenaje a las víctimas de la tragedia

El Ayuntamiento de Riba-roja celebró ayer la gala 'La veu de tot un poble, en la que se rindió homenaje a las víctimas de la tragedia y se agradeció el trabajo de entidades, colectivos y empresas que ayudaron a levantar el municipio.

El Consistorio reconoció, además, la labor informativa de los medios de comunicación, entre ellos LAS PROVINCIAS. En la gala se ofreció el espectáculo 'Somriu', de los conservatorios profesionales municipales de música y danza.