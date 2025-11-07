Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Entrega de los reconocimientos. Ayto. riba-roja

LAS PROVINCIAS recibe el reconocimiento a los medios de comunicación en Riba-roja

La gala 'La veu de tot un poble, en la que se rindió homenaje a las víctimas de la tragedia

Redacción

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:15

El Ayuntamiento de Riba-roja celebró ayer la gala 'La veu de tot un poble, en la que se rindió homenaje a las víctimas de la tragedia y se agradeció el trabajo de entidades, colectivos y empresas que ayudaron a levantar el municipio.

El Consistorio reconoció, además, la labor informativa de los medios de comunicación, entre ellos LAS PROVINCIAS. En la gala se ofreció el espectáculo 'Somriu', de los conservatorios profesionales municipales de música y danza.

