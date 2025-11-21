Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los distinguidos en la ceremonia. LP

La profesora de la CEU UCH Nuria Quiles, premio Joven Investigadora de la Asociación Española de Científicos

La AEC ha entregado sus Placas de Honor 2025 en un acto celebrado en el Palacio de Colomina-CEU, con la asistencia de la secretaria autonómica de Universidades

R. V.

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

La profesora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Nuria Quiles Puchalt, investigadora principal del Grupo «Biología Molecular de ... elementos móviles y de las bacterias huésped (MoBiLab)», ha sido galardonada con una de las Placas de Honor de la AEC 2025, en la categoría de Joven Investigadora. Estos reconocimientos anuales de la Asociación Española de Científicos (AEC) fueron entregados anoche en un acto celebrado en el Palacio de Coomina-CEU. El presidente de la AEC, Manuel Jordán, el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del gobierno de Asturias, Borja Sánchez; la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez, y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, han presidido la ceremonia de entrega.

