La profesora de la CEU UCH Nuria Quiles, premio Joven Investigadora de la Asociación Española de Científicos

La profesora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) Nuria Quiles Puchalt, investigadora principal del Grupo «Biología Molecular de ... elementos móviles y de las bacterias huésped (MoBiLab)», ha sido galardonada con una de las Placas de Honor de la AEC 2025, en la categoría de Joven Investigadora. Estos reconocimientos anuales de la Asociación Española de Científicos (AEC) fueron entregados anoche en un acto celebrado en el Palacio de Coomina-CEU. El presidente de la AEC, Manuel Jordán, el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del gobierno de Asturias, Borja Sánchez; la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez, y el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, han presidido la ceremonia de entrega.

La profesora Nuria Quiles es uno de los ocho investigadores que desarrollan en la CEU UCH su actividad investigadora con un contrato Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades. Desde su laboratorio MoBiLab, centra su trabajo en el estudio de los fagos, virus que infectan bacterias, con el objetivo de contribuir a diseñar estrategias alternativas al uso de antibióticos que permitan eliminar aquellas bacterias resistentes a estos medicamentos, sin afectar a las que pueden ser beneficiosas para la salud.

La AEC ha otorgado la Placa de Honor 2025 como Joven Investigadora a Nuria Quiles por sus recientes avances en el sistema de comunicación arbitrium, un sistema que coordina la decisión entre los dos ciclos vitales que los virus bacterianos pueden seguir tras la infección. Quiles ha liderado la caracterización de un sistema de represión único, característico de los fagos de la familia SPbeta, cuyos resultados han sido publicados en prestigiosas revistas científicas como Nature Microbiology y Cell Host & Microbe. El premio a Nuria Quiles ha sido entregado por el vocal de la AEC, Francisco Pardo, profesor de la CEU UCH y vicedecano de los grados en Educación.

En la categoría de científicos, la AEC ha entregado también las Placas de Honor 2025 a María Isabel Fariñas Gómez, catedrática de la Universitat de València (UV), por sus contribuciones internacionales en neurobiología y el estudio de células madre neurales; a Ángel Carbonell Barrachina, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), por su investigación multidisciplinar y de alto impacto en ciencia y tecnología de los alimentos; y a Cecilia Gotor Martínez, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Sevilla, por sus avances en la biosíntesis de cisteína y señalización intracelular en plantas.

En el área de divulgación científica, la AEC ha premiado también a Luis Felipe Fernández García, por su labor pionera en acercar referentes científicos y profesionales a estudiantes del medio rural en Asturias, a través del Foro Comunicación y Escuela; a la Presidenta de la Sociedad Geológica de España, Ana Ruiz Constán, por el impacto nacional e internacional de la iniciativa GEOLODÍA en la divulgación de la Geología mediante cientos de excursiones abiertas al público; y a los Premis Sapiència, impulsados por la Generalitat Valenciana y RUVID, por fomentar vocaciones científicas entre jóvenes mediante proyectos de investigación.

En representación de las universidades valencianas han asistido al acto los vicerrectores Juan Mora, presidente de RUVID y vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante (UA); Alicia López Castellano, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH; Rosa Donat, vicerrectora de Transferencia de la Universitat de València (UV); María Jesús Pastor, vicerrectora de Transferencia de la Universidad de Alicante (UA); Ángel Carbonell, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Miguel Hernández (UMH); Pedro Vicente, vicerrector de Infraestructuras de la UMH; y José María Tormos, vicerrector de Investigación de la Universidad Católica de Valencia (UCV).