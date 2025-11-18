La asociación valenciana Family Up, ganadora del prestigioso programa social B-Value El colectivo se alza con uno de los galardones más reputados del país, impulsado por Fundación Banco Sabadell, Fundación Ship2B y Fundación Juan Entrecanales de Azcárate

R. V. Vsalencia Martes, 18 de noviembre 2025, 18:27 | Actualizado 18:35h.

La asociación de familias Family Up, entidad social valenciana, ha logrado un hito de gran relevancia al ser seleccionada como entidad ganadora del programa nacional de la 9ª Edición del programa B-Value.

Este reconocimiento consolida a Family Up como referente en innovación social en el tercer sector y subraya el impacto de las organizaciones valencianas a nivel nacional, al obtener un premio impulsado por la Fundación Banco Sabadell, la Fundación Ship2B y la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate.

Family Up ha resultado vencedora con su proyecto «Hasta el infinito y más allá», una iniciativa estratégica diseñada para poner en valor a nuestros mayores y reconocer su papel esencial en el bienestar de las familias actuales. El proyecto subraya la responsabilidad de la sociedad para asegurar el cuidado, la visibilidad y el lugar central de esta generación en las políticas sociales y familiares.

El programa B-Value es un referente transformador en cuanto a proyectos sociales. Se enfoca en el diseño de modelos de ingresos sostenibles, en el desarrollo estratégico y en la profesionalización de la propuesta de valor de las entidades, alejándose de los esquemas filantrópicos tradicionales.

Alicia Grau, presidenta de la asociación, ha declarado en su discurso ante los mentores del programa que «el nuestro es un modelo integrador que trabaja en tres áreas de acción: el apoyo emocional para que ningún mayor se sienta solo, tejer a su alrededor una red de ayuda humanitaria y por último ayudarles a reconstruir su hogar».

Cuando la dana arrasó Valencia, muchas personas mayores perdieron su hogar, pero también su historia y parte de su vida. Y es que «el barro no sólo arrasa los hogares sino que roba la esperanza. Ese fue el germen del proyecto, con una misión clara, devolver la ilusión y las ganas de vivir a nuestros mayores», concluye Grau.

La presidenta de la asociación explicó que «el modelo de negocio de este proyecto es híbrido y sostenible a largo plazo, más allá de la DANA». Hasta el infinito y más allá, cuenta con tres fuentes de financiación: las donaciones particulares, la implicación de las administraciones y también el apoyo de las empresas. De momento el proyecto cuenta con más de 20 empresas que lo apoyan directamente como el grupo Ilunion, la Universidad Politécnica de Valencia o la Fundación Valencia Club de Fútbol.

La presidenta de Family Up indicó ante el auditorio de B-Value en Barcelona, que las cifras son halagüeñas y «esperamos tener en 2027 una inversión total de 180.00 euros para poder seguir apoyando a esa generación que nos lo ha dado todo y devolverles un poquito de lo que ellos nos han dado».

Este triunfo, según han apuntado desde la asociación, es el resultado del esfuerzo colectivo y la visión compartida de las fundaciones impulsoras y de una extensa red de partners estratégicos y colaboradores que hacen posible este programa transformador.

En la recogida de este premio, Family UP extiende su agradecimiento a las fundaciones que han impulsado el proyecto, como Fundación Banco Sabadell, Fundación Ship2B y Fundación Juan Entrecanales de Azcárate. La asociación valenciana también agradece a sus partners y entidades colaboradoras, entre ellas: Fundación Hazlo Posible, Asociación Española de Fundaciones, Salto con Red, Coordinadora de Fundaciones, Fundación Banco Sabadell, Fundación PwC, Fundación ONCE, Fundación Joaquim Molins Figueras y After.

Family Up reafirma su compromiso con su red de colaboradores, empresas y organismos que apoyan su misión en la Comunitat Valenciana, incluyendo a Generalitat Valenciana, Ajuntament de València, Ilunion, UPV, AVAFAM, Fundación ANAR, Monofamilias, Valencia Club de Fútbol, Montó Pinturas, Aquaservice, Carnes Félix, Universidad CEU Cardenal Herrera, REI, FTM Fitness & Bodybuilding y 99.9 Plaza Radio.

El proyecto «Hasta el infinito y más allá» tiene como objetivo acompañar a los mayores de 70 años afectados por la DANA, reconocer y poner en valor su gran aportación a la sociedad, y ayudarles con la reconstrucción de sus hogares y a volver a ilusionarse.

La entidad, que ha estado presente recientemente en el Ship2B Impact Forum, continuará impulsando una sociedad más justa, innovadora y sostenible.