Clínica dental de Alzira cerrada cautelarmente por Sanidad. M. G.

Los profesionales de la anestesiología inciden en las sombras de lo sucedido en la clínica dental de Alzira

Desde la Sociedad Valenciana de Anestesiología señalan que se debe esperar a que el paciente recupere las constantes para dar el alta

A. Talavera

Alzira

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

La primera hipótesis barajada sobre las posibles causas de la muerte de la menor tras ser atendida en una clínica dental apunta a un problema ... con la anestesia administrada para la sedación. La dentista de Alzira señaló que se iba a analizar el lote por si era defectuoso. El presidente de la Sociedad Valenciana de Anestesiología, Vicente Domingo, explica que cuando los fármacos no están en buen estado la consecuencia habitual es una reducción de su efecto no otras más graves.

