Los profesionales de la anestesiología inciden en las sombras de lo sucedido en la clínica dental de Alzira
Desde la Sociedad Valenciana de Anestesiología señalan que se debe esperar a que el paciente recupere las constantes para dar el alta
A. Talavera
Alzira
Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:26
La primera hipótesis barajada sobre las posibles causas de la muerte de la menor tras ser atendida en una clínica dental apunta a un problema ... con la anestesia administrada para la sedación. La dentista de Alzira señaló que se iba a analizar el lote por si era defectuoso. El presidente de la Sociedad Valenciana de Anestesiología, Vicente Domingo, explica que cuando los fármacos no están en buen estado la consecuencia habitual es una reducción de su efecto no otras más graves.
«Es extraño que se produzca una parada cardiorrespiratoria a posteriori, se debe esperar a que el paciente recupere totalmente las constantes para dar el alta», comenta Domingo.
Al parecer las menores sufrieron tras salir de la clínica cuadros de malestar, vómitos y somnolencia que provocaron que acudieran a Urgencias en estado grave pasadas unas horas.
En las clínicas dentales es frecuente utilizar fármacos hipnóticos como propofol o midazolam en dosis muy bajas para provocar una sedación ligera y de corta duración mientras se realizan los tratamientos bucales. «Normalmente en estas clínicas hay anestesiólogos y para atender niños deben estar muy formados porque se aplica la anestesia fuera del área quirúrgica donde hay todo el material necesario para una posible reanimación», añade el presidente de los anestesiólogos valencianos.
