La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»

La propietaria de la clínica dental de Alzira que está siendo investigada por la muerte de una niña de 6 años y la hospitalización de ... otra de 4 tras ser atendidas este jueves ha señalado a LAS PROVINCIAS que «la niña se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después».

Estas declaraciones las ha realizado inmediatamente después de que el establecimiento fuera clausurado por la Inspección de Sanidad para llevar a cabo la investigación sobre lo sucedido este jueves. «No sabemos qué ha podido pasar parece que están investigando el lote defectuoso de anestesia», ha añadido Mireia Vila.

En la mañana de ayer, la dentista utilizó una vía con sedación, no fue anestesia general, según explica la profesional, «para relajar a la niña» de 6 años y proceder a empastar unas caries y quitar unos dientes de leche.

Ingreso en el hospital

Sin embargo, poco tiempo después la menor empezó a encontrarse mal, vomitar y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de la Ribera donde ya acudió en parada cardiorrespiratoria.

La clínica dental donde han ocurrido los hechos que se investigan ha permanecido abierta hasta minutos después de las doce del medio día de este viernes. Sobre las 12:30 se ha colocado un cartel en su puerta en el que se indica que 'Por fuerza mayor permaneceremos cerrados temporalmente'. Los trabajadores han salido poco tiempo después con rostro muy serio.

Minutos antes de que esto ocurriera la clínica estaba trabajando con normalidad incluso y atendía a los pacientes como pudo comprobar LAS PROVINCIAS.

En los alrededores de la clínica, muy concurridos al estar frente a uno de los centros de salud de la ciudad, se han escuchado lamentos sobre lo que consideraban una conducta «negligente» de la clínica.

Dos vecinas de Alzira, entre sollozos, lamentaban lo ocurrido. Una de ellas que conoce a la familia y había estado en varias ocasiones con la pequeña fallecida comentaba muy apenada que «era una niña muy deseada por la familia y ahora les ha pasado esto. No tienen consuelo».

Esta niña cursaba primero de Primaria en un colegio de Alzira donde la triste noticia ha conmocionado tanto a sus compañeros como a los docentes. El Ayuntamiento de Alzira se ha puesto en contacto con el centro para ofrecer ayuda psicológica a los compañeros y profesores.