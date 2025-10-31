Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos accidentes colapsan el by-pass y la V-30 y obligan a cerrar dos carriles

Más problemas para el PP: la jueza de la dana estudia citar como testigo al síndic Pérez Llorca

El PSPV pidió la comparecencia del portavoz en Les Corts

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:16

Comenta

La próxima semana será de alta tensión en la causa de la dana. El lunes está prevista la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que ... comió con el presidente Mazón el día de la catástrofe. Además, la instructora le ha pedido que aporte el ticket del estacionamiento, un documento donde constaría de manera fehaciente la hora en la que abandonó el lugar, próximo al restaurante El Ventorro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  2. 2 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  3. 3 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  4. 4 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  5. 5

    El «improvisado» protagonismo de Pilar Bernabé en el funeral de Estado
  6. 6 La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  9. 9

    Último adiós a José Luis Marín, uno de los cuatro empresarios que fallecieron en la dana
  10. 10

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más problemas para el PP: la jueza de la dana estudia citar como testigo al síndic Pérez Llorca

Más problemas para el PP: la jueza de la dana estudia citar como testigo al síndic Pérez Llorca