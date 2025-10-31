Más problemas para el PP: la jueza de la dana estudia citar como testigo al síndic Pérez Llorca

La próxima semana será de alta tensión en la causa de la dana. El lunes está prevista la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que ... comió con el presidente Mazón el día de la catástrofe. Además, la instructora le ha pedido que aporte el ticket del estacionamiento, un documento donde constaría de manera fehaciente la hora en la que abandonó el lugar, próximo al restaurante El Ventorro.

Pero la jueza también tiene que resolver acerca de otra petición, la eventual comparecencia del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca. El PSPV lo solicitó en su momento y la instructora ha adelantado en una providencia que lo resolverá en una resolución aparte. La acusación popular de los socialistas lo pidió en el mismo escrito en el que incorporaban el listado de llamadas que Mazón entregó en Les Corts. Se trata de una selección de las llamadas de aquel día. Pero no figura la totalidad de las comunicaciones.

La citación de la periodista ha abierto la puerta a un desfile judicial de cargos cercanos a Mazón para tratar de aclarar su papel en la tarde de la dana. El PSPV ha solicitado la comparecencia del núcleo duro de Presidencia. Fundamentalmente su equipo de comunicación. Ciudadanos la declaración de un asesor del presidente... Podemos ya pidió en su día los escoltas, aunque esto fue rechazado.