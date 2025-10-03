Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la A-7 y atascos kilométricos en la V-31 y CV-35 este viernes
Los autobuses salen de Turianova. LP

Los primeros autobuses salen de Turianova

La EMT extiende el servicio de convoyes en la línea 8

R. V.

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:57

Comenta

Los primeros autobuses han salido esta mañana de Turianova. Se trata de un nuevo servicio de la EMT que extiende el recorrido de la línea 8 con nuevas paradas en esta zona de Valencia. De esta forma, se facilitará que los usuarios puedan llegar fácilmente al Hospital de la Fe, al centro de salud de Malilla y al futuro CEIP 106. La frecuencia será la misma que la actual.

De esta manera, la nueva línea 8 de EMT pasará a llamarse 'Porta de la Mar – Malilla – Turianova' y ha modificado el trayecto, incorporando nuevas paradas que darán servicio también al barrio de Malilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  3. 3 La última imagen de Bea
  4. 4 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  5. 5

    Disney busca trabajadores en Valencia
  6. 6 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  7. 7

    Mascarell revienta el pleno de Les Corts por su rifirrafe con la diputada con Síndrome de Down
  8. 8

    ¿Por qué renuncia Fabuel a confeccionar el segundo traje de la corte infantil?
  9. 9

    Juan Manguán, el hombre que nunca se jubilará: 77 años y al pie de su taller en el corazón del Carmen
  10. 10

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los primeros autobuses salen de Turianova

Los primeros autobuses salen de Turianova