Los primeros autobuses salen de Turianova

Viernes, 3 de octubre 2025

Los primeros autobuses han salido esta mañana de Turianova. Se trata de un nuevo servicio de la EMT que extiende el recorrido de la línea 8 con nuevas paradas en esta zona de Valencia. De esta forma, se facilitará que los usuarios puedan llegar fácilmente al Hospital de la Fe, al centro de salud de Malilla y al futuro CEIP 106. La frecuencia será la misma que la actual.

De esta manera, la nueva línea 8 de EMT pasará a llamarse 'Porta de la Mar – Malilla – Turianova' y ha modificado el trayecto, incorporando nuevas paradas que darán servicio también al barrio de Malilla.

