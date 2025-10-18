Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un hombre observa el Poyo tras la barrancada del 29 de octubre, en Paiporta. EFE/BIEL ALIÑO

La primera barrancada en llegar a l'Horta Sud fue la de los barrancos no vigilados por la CHJ

Un estudio de la UPV confirma que los sedimentos encontrados en Paiporta procedían de las ramblas de Horteta y Gallego y no del Poyo

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:28

Los primeros desbordamientos observados en Paiporta durante la dana de octubre de 2024 no se debieron directamente a la rambla del Poyo, como se pensaba ... inicialmente, sino a las aportaciones procedentes de los barrancos de la Horteta y el Gallego. Se trata de ramblas que no estaban vigiladas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que siguen sin estarlo un año después de aquella tarde. Así lo revela un estudio desarrollado en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA-UPV) bajo la dirección de los investigadores del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental (GIMHA) Félix Francés y Carles Beneyto.

