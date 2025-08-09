Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marisol Quintero, en el laboratorio del Parque Tecnológico de Paterna donde trabaja. JL BORT

El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer

Marisol Quintero, que estudió en Burjassot, lidera un equipo que desarrolla en Paterna el BO-112, un medicamento efectivo ante tumores en la piel

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:58

Cuando se habla de investigación contra el cáncer, el público en general se imagina un laboratorio vanguardista en un edificio inmenso con acceso restringido. «Esto ... es como si fuera una cocina», bromea Marisol Quintero, farmacéutica formada en las instalaciones de la Universitat de València en Burjassot. Lo dice sentada mientras ordena viales de BO-112, primer medicamento desarrollado en la Comunitat que ya se ha mostrado efectivo en determinados tumores, en concreto, de la piel. Detrás de ella, a través de la ventana, se ve la Pista de Ademuz.

