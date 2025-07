El presidente de una asociación de víctimas de la dana a Mompó: «Yo le pediría, de corazón, no es una crítica, haga memoria» Christian Lesaec apela al presidente de la Diputación que les ayude a averiguar la verdad de lo que pasó el 29 de octubre

«Yo le pediría, por favor, de corazón, no es una crítica, pero ayúdenos. Haga memoria porque usted vio y probablemente algunas de las cosas que quizá no recuerda ahora las pueda recordar después. Si es así, ayúdenos a averiguar la verdad Se lo pido de corazón». Es lo que ha pedido Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, tras su declaración ante la jueza que lleva el caso de la dana.

Se lo ha pedido en la séptima sesión de la comisión que se está celebrando en la institución provincial y en la que este martes han participado asociaciones de víctimas y alcaldes. Le ha instado a que haga memoria sobre los aspectos que dijo no recordar.

Al respecto, Mompó le ha contestado que el primer principal interesado en aclarar qué ocurrió es él aclararlas. «Es muy difícil para nosotros después de tantas llamadas, después de tantas gestiones, después de lo que sucedió aquel día, que me pregunten por una hora en concreto, por una llamada en concreto, por el contenido de esa discusión o de esa intervención que tuve con con no sé quién. Eso es lo que me es muy complicado concretar, y de ahí la dudas que puedo transmitir», ha manifestado.

El presidente de la Diputación ha insistido en que «una cosa es hablar aquí en vosotros, una cosa es hablar con los periodistas o en un entorno de como puede ser un pleno, donde puedes intentar por lógica recordar qué cosas sucedían o qué no sucedían, y otra cosa es que cuando te preguntan en sede judicial que asegures en concreto un punto o una hora y tienes que decir si estás seguro de ello, es donde vienen las dudas».

Mompó se ha puesto a disposición de las asociaciones para responder a preguntas concretas «y aclarar lo que consideréis que es de vuestro interés».

Disculpas de Vox

Por otra parte, Christian Lesaec ha agradecido al portavoz de Vox que pida disculpas por la gestión, pero le ha recordado el litigio que tiene su formación con la asociación por algunas declaraciones realizadas por su representante.

Al respecto, ha aprovechado para aclararle que no tienen ningúna intención política, que critican a alcaldes de uno y otro partido y ha recordado al portavoz de Vox en Les Cortes, José María Llanos que « a pesar de todo y a pesar que tuvimos una conciliación y no vino, nuestra mano sigue tendida, no tenemos bastantes frentes abiertos para tener otro».