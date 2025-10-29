La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana, la primera en comparecer en la comisión del Congreso Rosa Álvarez abrirá la sesión del martes, el miércoles será el turno de Christian Lesaec, de Damnificados Horta Sud, y el jueves Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes de la dana del 29 d'Octubre 2024, encabezará las intervenciones

R. Gonzalez Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:20

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis derivada de la dana afrontará la próxima semana tres jornadas muy intensas, en las que se escuchará la voz de los representantes de las víctimas. El martes está prevista su tercera sesión. La primera persona en comparecer, a las diez y media de la mañana, será Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O.

Álvarez encabezará las cinco comparecencias programadas para ese día. Las intervenciones tendrán un formato especial. La declaración inicial durará 15 minutos, después los portavoces dispondrán de cinco minutos y le seguirá una intervención final de 15 minutos para las víctimas.

A las once y media será el turno de María del Carmen Gil Sánchez. Le seguirá a las doce y media Ernesto Martínez, familiar de dos víctimas, una de ellas la mujer desaparecida en Cheste y cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado. A continuación, con intervalos de una hora, serán los turnos de Dolores Ruiz Sánchez y María Teresa Pagán Romero.

Según el calendario, el miércoles 5 están programadas cuatro comparecencias más. En primer lugar pasará por esa cuarta sesión de la comisión del Congreso Christian Lesaec, presidente de Damnificados Horta Sud. Su intervención comenzará a las diez y media. Tras él serán escuchados Alejandro Carabel López, Verónica Vicent Baquero y Elisabeth González Peralta.

La quinta sesión, prevista para el jueves, contará con Mariló Gradolí, presidenta Associació de Víctimes de la dana del 29 d'Octubre 2024. Posteriormente intervendrán otros tres familiares de personas fallecidas en esa tragedia. Antonia García García, Josep Ignasi Carpio Espí y María Amparo Puchades Giner relatarán lo ocurrido a los seres queridos que perdieron por culpa de la dana.