Los premios 'Va de Bous' reconocen a los hermanos Blázquez y al torero Román Los festejos taurinos han aumentado este año un 4% respecto a 2024

Juan Sanchis Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

La Generalitat ha reconocido con los Premios 'Va de Bous' a los profesionales y entidades que han destacado por sus aportaciones al mundo taurino en la Comunitat Valenciana, tras reunirse los jurados de las dos categorías de las que constan los galardones.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que los galardones para ambas modalidades, los espectáculos en plaza y los festejos de 'bous al carrer', se entregarán en Valèe

Valderrama ha dado a conocer este lunes la relación de las 11 figuras o colectivos vinculados a la tauromaquia en el transcurso de la reunión de la Comisión de Festejos Taurinos Tradicionales ('bous al carrer') de la Comunitat Valenciana, de la que es presidente.

El conseller ha destacado el auge de las fiestas taurinas en el territorio valenciano en 2025, como muestran los 9.470 festejos registrados y que, a falta de sumar los datos del mes de diciembre, superan ya los 9.135 festejos de 2024, lo que supone un incremento aproximado del 4 %.

El jurado de la modalidad de espectáculos taurinos en plaza de toros ha premiado a la saga de matadores valencianos de los hermanos Víctor Manuel, Luis y Raúl Blázquez por su larga y fructífera carrera profesional, así como al también torero Román, considerado el más destacado del actual panorama taurino valenciano.

En la misma categoría, han sido reconocidos los hermanos Francisco y Rafael Martí, por su apoyo a las iniciativas taurinas; al ganadero de Borriol Daniel Ramos; el torero Rafael Cañada; al fundador de la Asociación de Abonados y Aficionados de Valencia, Eduardo Altarriba, y a la entidad alicantina Tauro Joven, que representa a los aficionados más noveles.

En la modalidad de 'Bous al carrer', ha valorado y premiado la ya larga trayectoria de la Peña de Aficionadas Taurinas de Almassora, la tradición taurina del municipio de La Vilavella, considerada 'capital del bou al carrer'.

Además, ha reconocido a la familia de caballistas Alandí de Segorbe; la televisión 8 Mediterráneo por sus tareas divulgativas; la puntera ganadería valenciana La Paloma y al recortador Noel Ribera Sancho, campeón de la Comunitat Valenciana y actual subcampeón de España.

En todos ellos, los jurados han destacado sus aportaciones a la fiesta de los toros, ya sea en el ejercicio profesional o en la labor de promoción, defensa, fomento y atención a la fiesta en sus diferentes manifestaciones.

En consecuencia, recibirán la escultura a modo de trofeo que lleva pareja 'Va de Bous', unos galardones de carácter honorífico que reconocen con periodicidad bienal la contribución de personas y entidades a la tauromaquia.

Los premiados son elegidos por un jurado constituido por la Conselleria de Emergencias e Interior que integra a representantes de las diversas profesiones taurinas, medios de comunicación, empresarios, ayuntamientos, administraciones en materia taurina, colectivos significados, escuelas o aficionados.

La Comisión de Festejos Taurinos ha abordado también el avance de datos de la temporada taurina 2025, sin perjuicio de la memoria definitiva con la información completa del año, que será publicada a principios de 2026.

En ese aspecto, desde el 1 de enero al 30 de noviembre de este año se han realizado 9.470 festejos taurinos en la Comunitat Valenciana, de los que 821 corresponden a la provincia de Alicante; 5.101 a la de Castellón y 3.548 a la de Valencia. Del total, el 65,7 % de ellos (6.219) se ha celebrado en los meses de julio, agosto y septiembre.

Otro dato destacable es que el número de toros cerriles exhibido se eleva a 948 animales a 30 de noviembre de 2025 frente a los 997 de 2024, lo que implica una disminución de 50 ejemplares. No obstante, la Comunitat Valenciana se mantiene como líder en España de esta modalidad en términos absolutos.

Por otra parte, la Comisión ha tratado la nueva orden para regular los premios 'Va de Bous', que actualiza la regulación de los reconocimientos en varias vertientes y cambia su periodicidad de bienal a anual.

El estado actual de tramitación del nuevo reglamento de festejos taurinos tradicionales ha sido otro de los puntos del orden del día y, en este sentido, se ha informado de su próxima remisión a la Abogacía de la Generalitat y posterior envío al Consell Jurídic Consultiu para su dictamen.

Temas

Bous al carrer