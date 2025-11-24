Ontinyent ultima el dispositivo especial del 'Bou en corda' de las fiestas de la Purísima El Ayuntamiento colocará barreras protectoras por el recorrido e insta a los participantes a cumplir con la normativa

El Ayuntamiento de Ontinyent ultima los preparativos para que la fiesta del Bou en corda, que se celebran este fin de semana en el marco de las Fiestas Patronales en Honor en la Purísima Concepción, pueda transcurrir con normalidad y sin incidentes.

A tal efecto, ha tenido lugar en el Ayuntamiento una reunión mixta para coordinar el refuerzo especial de seguridad y limpieza que se pondrá en funcionamiento, presidida por la concejala de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, y contando con la presencia del concejal de Servicios Municipales, Jordi Vallés, así como representantes de Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, y varios departamentos municipales implicados.

Como viene siendo habitual, aunque la normativa establece que las barreras no son necesarias para una festividad de este tipo, la concejalía de Servicios Municipales las colocará por el recorrido.

Jordi Vallés explicaba que éstos días previos se llevarán a cabo diversas tareas de acondicionamiento de los espacios por donde transcurrirá la fiesta para minimizar el riesgo de caídas o accidentes.

Ángeles Muñoz recordaba la prohibición de la participación activa de los menores de 16 años, de aquellas personas que no tengan una condición física adecuada o que se encuentran bajo los efectos del alcohol u otras substancias. Muñoz incidía en la importancia de cumplir con las normas de seguridad durante la fiesta, «ya ​​que, además del dispositivo especial previsto por las fuerzas y cuerpos de seguridad, la colaboración ciudadana es fundamental para disfrutar de las fiestas sin incidencias».

La concejala confiaba en que «ontinyentins y visitantes vivan la fiesta desde el civismo y el respeto, para disfrutar de la fiesta y de todo lo que la ciudad puede ofrecer estos días con la máxima normalidad«, concluía.

L'embolà del viernes a las 15.30 dará inicio a los actos taurinos que este fin de semana se celebrarán en la ciudad, y que continuarán el sábado y el domingo, con astados de las ganaderías de Fernando Mansilla y David Alfaro.