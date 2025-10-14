El PP de Gandia critica al alcalde por no suspender las clases Víctor Soler lamenta que el alcalde «no nos permita formar parte del Cecopal»

El Partido Popular de Gandia ha denunciado la falta de decisión del Gobierno local y del alcalde José Manuel Prieto en la gestión del episodio de lluvias registrado en las últimas horas, recordando que otros municipios con el mismo nivel de alerta han decidido suspender las clases para garantizar la seguridad del alumnado.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, subraya que «existe un Plan de Emergencia frente al Riesgo de Inundaciones de Gandia que establece claramente que existen zonas del término municipal calificadas como inundables, entre ellas el Grau, Plajta, Beniopa y Santa Anna así como otros sectores próximos, por lo que deberían haberse adoptado medidas preventivas, incluyendo la suspensión de la actividad lectiva en los centros ubicados en dichas zonas».

Soler lamenta que el gobierno local «no permita al Partido Popular formar parte del CECOPAL ya que en casos como este podríamos haber ayudado a minimizar los daños del temporal y hubiéramos advertido claramente de lo que marca el Plan de Inundaciones«. Soler ha apuntado que »de poco sirve tener un plan de emergencias frente a las inundaciones si no se le hace caso«.

Soler hace especial énfasis en esta cuestión dado que, hace algunas horas, «hemos conocido el derrumbamiento de un techo de una Escoleta en el que, por suerte, no hay que lamentar ninguna desgracia, pero podría no haber sido así».

Para Soler «si el Gobierno local siguiera con rigor su propio plan, habría suspendido las clases en los colegios situados en zonas inundables. No se entiende que se minimice un riesgo que está perfectamente identificado en el documento municipal».

Por último, el portavoz popular lamenta «la falta de limpieza y mantenimiento de las alcantarillas e imbornales, lo que provoca que cada vez que llueve con intensidad, suframos episodios de calles anegadas, alcantarillas colapsadas y vecinos preocupados, además de todos los daños materiales que se producen en locales comerciales, restaurante, viviendas y cocheras.

«No basta con decir que los centros son seguros o hacer vídeos de limpieza; hay que limpiar y actuar conforme al nivel de riesgo y a los documentos oficiales que el propio Ayuntamiento ha aprobado», concluyen Soler que ha pedido al alcalde socialista «menos confeti y más gestión».