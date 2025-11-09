Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»
Casitas Rosa, una de las zonas donde se ha registrado el operativo. DAMIÁN TORRES

La Policía Local corta conexiones ilegales de luz en «numerosas viviendas» de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa

El Ayuntamiento ha impulsado un operativo contra una actividad irregular que dispara el riesgo de incendios

EP

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de ValEncia, en colaboración con técnicos de Iberdrola, han llevado a cabo un operativo conjunto en los barrios de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa para detectar conexiones ilegales a la red eléctrica. Según ha informado el consistorio en un comunicado, durante la intervención se ha comprobado que «numerosas viviendas» carecen de contadores y se encuentran enganchadas «de forma fraudulenta» al suministro eléctrico, lo que supone un «riesgo elevado» de incendio, una situación que refuerza «la necesidad de actuar de forma inmediata, especialmente al existir antecedentes policiales de un incendio previo».

Como resultado del operativo, se han realizado cortes de luz en las instalaciones donde se ha constatado el uso irregular del fluido eléctrico. Este tipo de intervenciones de la Policía Local se enmarca dentro de las labores de control y prevención de riesgos eléctricos para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas, así como para comprobar al mismo tiempo si las viviendas están ocupadas, lo que sucedió en varios de los casos. Además de la colaboración con las compañías eléctricas, el Ayuntamiento ha destacado la importancia del trabajo de proximidad del cuerpo municipal de seguridad con asociaciones de vecinos y vecinas y ciudadanía para poder localizar puntos de enganche ilegal eléctricos e iniciar las acciones para poder precintarlo.

Este tipo de revisiones suele ser «frecuente». El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha señalado que es una actuación más que, junto a la oficina contra la ocupación ilegal, ha puesto en marcha el Ayuntamiento. «Estamos trabajando para acabar con los enganches ilegales y ocupaciones de viviendas que pueden provocar situaciones graves en comunidades de vecinos y vecinas de la ciudad, ya que en muchos casos pueden tener consecuencias este tipo de prácticas ilegales», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  2. 2 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  3. 3

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  4. 4

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  7. 7 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  8. 8 A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella
  9. 9 Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent
  10. 10

    La reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local corta conexiones ilegales de luz en «numerosas viviendas» de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa

La Policía Local corta conexiones ilegales de luz en «numerosas viviendas» de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa