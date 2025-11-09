La Policía Local corta conexiones ilegales de luz en «numerosas viviendas» de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa

EP Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de ValEncia, en colaboración con técnicos de Iberdrola, han llevado a cabo un operativo conjunto en los barrios de Beteró, Malvarrosa y Casitas Rosa para detectar conexiones ilegales a la red eléctrica. Según ha informado el consistorio en un comunicado, durante la intervención se ha comprobado que «numerosas viviendas» carecen de contadores y se encuentran enganchadas «de forma fraudulenta» al suministro eléctrico, lo que supone un «riesgo elevado» de incendio, una situación que refuerza «la necesidad de actuar de forma inmediata, especialmente al existir antecedentes policiales de un incendio previo».

Como resultado del operativo, se han realizado cortes de luz en las instalaciones donde se ha constatado el uso irregular del fluido eléctrico. Este tipo de intervenciones de la Policía Local se enmarca dentro de las labores de control y prevención de riesgos eléctricos para garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas, así como para comprobar al mismo tiempo si las viviendas están ocupadas, lo que sucedió en varios de los casos. Además de la colaboración con las compañías eléctricas, el Ayuntamiento ha destacado la importancia del trabajo de proximidad del cuerpo municipal de seguridad con asociaciones de vecinos y vecinas y ciudadanía para poder localizar puntos de enganche ilegal eléctricos e iniciar las acciones para poder precintarlo.

Este tipo de revisiones suele ser «frecuente». El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha señalado que es una actuación más que, junto a la oficina contra la ocupación ilegal, ha puesto en marcha el Ayuntamiento. «Estamos trabajando para acabar con los enganches ilegales y ocupaciones de viviendas que pueden provocar situaciones graves en comunidades de vecinos y vecinas de la ciudad, ya que en muchos casos pueden tener consecuencias este tipo de prácticas ilegales», ha afirmado.