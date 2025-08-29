La plaza de la Virgen se llena en la décima concentración contra Mazón

Una plaza de la Virgen abarrotada ha respondido a la convocatoria de la décima manifestación contra Carlos Mazón por su gestión de la dana. « ... El duelo no coge vacaciones», ha señalado una de las organizadoras al apuntar la numerosa asistencia. Según la Delegación del Gobierno, han sido unas dos mil personas las que se han concentrado en este céntrico enclave de Valencia. Desde la Policía Local han aportado la misma cifra. Por una vez ambas fuentes han coincidido en el número cuando habitualmente difieren.

El dolor ha vuelto a aflorar en la plaza de la Virgen. Son ya 334 días los que han pasado desde la fatídica jornada. Ese dolor es el que sintieron los familiares de las 228 víctimas mortales que causó la dana del pasado 29 de octubre y el que también sufrieron los que vieron como el agua se llevaba por delante objetos y recuerdos recogidos a lo largo de toda una vida junto a sus bienes materiales, fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Las lágrimas han estado a punto de aflorar y la voz de algunos de los familiares se rompía mientras recordaban a sus seres queridos.

Bajo el lema 'Mazón dimissió', el acto ha puesto en el centro a las víctimas, para realizar un ejercicio de memoria. Momentos antes del comienzo, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, ha señalado que con la dimisión del presidente de la Generalitat ya no les basta. Ahora reclaman también las de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y las del conseller de Educación, José Antonio Rovira.

Así ha sido la décima manifestación por la dana en Valencia. J.L.Bort

En el caso de Camarero, justifican su petición en la gestión de las residencias y los centros de día donde murieron varios ancianos y en el de Rovira, por irse con su familia el día de autos y poner en riesgo a toda la comunidad educativa.

Pero el momento central de la concentración ha sido de recuerdo y homenaje a las víctimas. En primer lugar, han salido familiares de los fallecidos portando camisetas negras con un cartel en blanco el que figuraba el nombre del ser querido que habían perdido, algunas de ellas con las fotografías de los fallecidos y con el mensaje 'No han mort, l'han assassinat'. Han caminado en fila, al ritmo de dolçaina y tabalet y en medio de aplausos y gritos de 'Mazón dimisión' y 'El president a Picassent'. Poco a poco han ido formando un círculo en el centro de la plaza donde en el suelo había carteles con el mensaje que ha sido el leit motiv de la protesta.

A continuación ha sido el momento más emotivo de la jornada. Uno a uno por el micrófono se ha ido leyendo el nombre de todas y cada una de las víctimas, el de los operarios fallecidos unos días después y el de los tres desaparecidos. El silencio se podía romper mientras se iban desgranando a los muertos.

Al acabar los portavoces han pronunciado la frase «todas sus tumbas serán su castigo eterno. Hasta que caigan, Mazón dimisión», han aseverado las portavoces, a lo que han seguido gritos de 'Mazón dimisión' que se han repetido durante todo el acto.

La 'colla' Estrela Roja, acompañada de otros grupos de 'tabalets i dolçaines', ha interpretado una emotiva una pieza ante el silencio de los asistentes. Pero al terminar se han desatado las gargantas y han prorrumpido de nuevo en peticiones de 'Mazón dimisión', 'el president a Picassent' o el president a presó'.

A las 20.11, momento en el que se envió el controvertido mensaje de alerta, los organizadores han hecho sonar el sonido de alarma del móvil con el que se acompañaba.

Ha sido el momento en el que Rosa Álvarez ha escogido para coger el micrófono y ha insistido en que sus familiares no fallecieron de muerte natural, sino por «un homicidio imprudente», y ha afirmado que la dimisión de Mazón se les «queda corta, debe ir a prisión», y también deben dimitir el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, por su actuación ese día.

Ha reclamado a Mazón que no se ría, porque su sonrisa les hace daño; ha aseverado que no les van a tapar la boca; y ha agradecido todo el apoyo recibido estos meses en las protestas, incluido hoy, un 29 de agosto con 34 grados de temperatura y un 80% de humedad, en el que «hay que tener mucho coraje y estar muy implicado en la causa para venir».

Álvarez ha afirmado que diez meses después siguen reclamando lo mismo, porque la situación no ha variado, y ha asegurado que seguirán estando «todos los meses que haga falta», que «ojalá no sea mucho tiempo» y para lo que confían en la labor de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal.

La presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha defendido la necesidad de seguir pidiendo la dimisión de Mazón porque «lo que era un desastre natural se convirtió en una tragedia humana por falta de una alerta a tiempo que hubiese salvado vidas». También ha pedido que cesen las presiones a la jueza de Catarroja para que continúe con su labor instruyendo el proceso.

Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija de 24 años, ha asegurado que seguirán luchando «hasta el final» para que se haga justicia, mientras que Dolores, que se quedó sin su marido y dos de sus hijos, ha afirmado que le «han quitado la vida».

En el acto han intervenido, entre otros, el tío de Elisabeth Gil, la mujer de 37 años, madre de dos niños y cuyo cuerpo aún no ha aparecido y que ha sido la última en ser declarada oficialmente como fallecida: «No nos va a hundir y vamos a conseguir nuestro cometido, que es verlo en prisión, donde se merece estar desde el primer día». «¿No se da cuenta de que el pueblo no lo quiere?», se ha preguntado.

Previo al acto, Rosa Álvarez ha señalado que en los próximos días se reunirán con el vicepresidente segundo Francisco José Gan Pámpols ya que lo consideran un técnico. El único requisito para esa reunión es que no esté presente el presidente de la Generalitat.

Por otro lado, Mariló Gradolí ha insistido en que no se reunirán con Mazón hasta que no les dejen participar en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.