La plaza de la Virgen se llena en la décima concentración contra Mazón

Unas dos mil personas asisten a la protesta y piden también la dimisión de Susana Camarero y José Antonio Rovira

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:59

Una plaza de la Virgen abarrotada ha respondido a la convocatoria de la décima manifestación contra Carlos Mazón por su gestión de la dana. « ... El duelo no coge vacaciones», ha señalado una de las organizadoras al apuntar la numerosa asistencia. Según la Delegación del Gobierno, han sido unas dos mil personas las que se han concentrado en este céntrico enclave de Valencia. Desde la Policía Local han aportado la misma cifra. Por una vez ambas fuentes han coincidido en el número cuando habitualmente difieren.

