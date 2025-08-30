Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio del butano para la primera semana de septiembre
Una playa de Gandía en una imagen de archivo. LP

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy sábado, 30 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado las costas valencianas para este último fin de semana de agosto

A. Pedroche

A. Pedroche

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:31

Valencia ha dejado atrás las lluvias que los últimos días cayeron en el interior de la provincia. La previsión para este sábado, 30 de agosto, es que los cielos permanezcan despejados durante toda la jornada. Pese a que no tendremos las temperaturas de hace unas semanas, el calor se hará notar. Es una jornada que invita a ir a la playa y disfrutar de los últimos días del mes.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en la grada de Mestalla
  2. 2 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia
  3. 3 Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
  4. 4 Una fuerte tormenta eléctrica sacude el interior de Valencia
  5. 5

    Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
  6. 6 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  7. 7 El choque de tres camiones, uno de ellos de los bomberos, causa el incendio de uno de los vehículos en la A-7 en Sagunto
  8. 8 Dos detenidos en el aeropuerto de Valencia con 20 kilos de marihuana
  9. 9

    La prenda de 600 euros que Zara ha puesto a la venta
  10. 10 Decathlon abre nueva tienda en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy sábado, 30 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy sábado, 30 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla