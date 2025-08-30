Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy sábado, 30 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla Consulta el estado las costas valencianas para este último fin de semana de agosto

A. Pedroche Sábado, 30 de agosto 2025, 09:31 Comenta Compartir

Valencia ha dejado atrás las lluvias que los últimos días cayeron en el interior de la provincia. La previsión para este sábado, 30 de agosto, es que los cielos permanezcan despejados durante toda la jornada. Pese a que no tendremos las temperaturas de hace unas semanas, el calor se hará notar. Es una jornada que invita a ir a la playa y disfrutar de los últimos días del mes.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord