Así están las playas de Valencia, Benidorm, Gandia, Dénia o Jávea hoy sábado Consulta el estado de las costas valencianas en directo

Nacho Ortega Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 08:28

En un fin de semana marcado por las lluvias, el cielo nublado y una bajada de temperaturas, el estado de las playas este sábado 23 de agosto puede ser determinante para darse (o no) un baño en el penúltimo fin de semana del mes.

Aemet anuncia que hoy hay previsto intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes, algo que no afectará a las playas.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, que será ligero en Alicante.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

Playas en Benidorm

Playa de Levante

Playa de Poniente

Cala del Mal Pas

Cala Almadraba

Playas en Dénia

Les Boves, Les Marines

Les Devesses

La Marineta Cassiana

Cala de Aigua Dolç

El Marge Roig

La Almadraba de Dénia

Les Marines

Les Rotes

L'Estanyo

Molinos y Palmeras

Punta del Raset

Racó de la Alberca

Sorts de Mar

Playas en Xàbia

El Arenal de Jávea

Cala la Granadella

Benissero

La Barraca

La Grava

Cala de la Barra

Cap Marti

Pope

Primera y Segunda Caletas

Segundo Montañar

Playas en Calpe

Playa Arenal-Bol

Playa Cantal Roig

Playa Levante

Cala Calalga

Cala de les Bassetes

Cala del Mallorquí

Cala del Penyal

Cala El Collao

Cala El Racó

Cala Gasparet

Cala La Manzanera

Cala Les Urques

Playa Morelló

Puerto Blanco