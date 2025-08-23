Así están las playas de Valencia, Benidorm, Gandia, Dénia o Jávea hoy sábado
Consulta el estado de las costas valencianas en directo
Valencia
Sábado, 23 de agosto 2025, 08:28
En un fin de semana marcado por las lluvias, el cielo nublado y una bajada de temperaturas, el estado de las playas este sábado 23 de agosto puede ser determinante para darse (o no) un baño en el penúltimo fin de semana del mes.
Aemet anuncia que hoy hay previsto intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de Castellón por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes, algo que no afectará a las playas.
Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto; máximas en ascenso, que será ligero en Alicante.
Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.
Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.
