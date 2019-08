Las playas de la Comunitat sufren el mayor número de ahogados con 37 fallecidos Bañistas en la playa de la Malvarrosa. / J. MONZO Regresa el calor a la región, donde se espera alcanzar temperaturas próximas a los 40 grados en zonas del interior de la provincia de Valencia M. GUADALAJARA VALENCIA. Viernes, 16 agosto 2019, 00:13

La Comunitat ya alcanza hasta la fecha, el número total de ahogados que hubo durante el pasado año: 37 fallecidos en las costas valencianas, cuando aún no se ha superado la segunda quincena del mes de agosto, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Las playas de la Comunitat son en las que más se sufren estos dramáticos incidentes de toda España, superando los ocurridos en la costa andaluza y de la catalana. En las primeras semanas del mes, han sido ocho los fallecidos. El suceso más reciente ocurrió el pasado martes en la playa de la Malvarrosa cuando ondeaba la bandera amarilla debido a la corriente y el fuerte oleaje. La víctima era una mujer de 58 años de nacionalidad francesa. Entrada la tarde se alzó la bandera roja debido al mal estado del mar. Desde la Federación alertan de que esta es precisamente, una de las principales causas de los incidentes: no respetar las indicaciones que ofrecen los equipos de salvamento y socorrismo.

Así, en las playas valencianas el 73% de los casos de ahogamiento se producen cuando no hay vigilancia. Las franjas horarias más peligrosas son aquellas en las que no está activo el servicio y no hay socorristas, es la advertencia que lanzan «cada año» desde la Federación. Sin embargo, este sigue siendo un factor de riesgo, que muchos bañistas deciden asumir verano tras verano, ya que es precisamente en los meses estivales de junio, julio y agosto, en los que aumentan el número de sucesos en las playas.

Y es que el calor invita al baño y no siempre se realiza con prudencia. Este fin de semana regresan las altas temperaturas a la región. Se espera alcanzar valores cercanos a los 40 grados centígrados. El interior de la provincia de Valencia estará el próximo sábado en alerta amarilla. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta se iniciará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 19:00 horas de la jornada del sábado. La previsión apunta a que las temperaturas mínimas apenas variarán y las máximas subirán, de forma más pronunciada en zonas de interior de Valencia y norte de Alicante. Los socorristas piden prudencia.

Hombres de nacionalidad española y mayores de 65 años son el perfil más vulnerable frente al mar

Desde la Federación califican el último mes de julio como «horrible: 94 muertes por ahogamiento en España, con los datos provisionales del Informe Nacional de Ahogados, podría ser el más dramático desde que existe esta estadística en enero de 2015 sobre accidentes en espacios acuáticos», señalan ya que a finales de julio ya se registraron 34 muertes más que en la misma fecha del año anterior.

En la Comunitat se producen seis de cada 10 muertes en toda España, según la misma fuente y los más vulnerables son los varones frente a las mujeres, ya que el 79% de los incidentes les ocurren a ellos. Asimismo, el riesgo aumenta con la edad. Siete de cada 10 fallecimientos se da en mayores de 45 años, pero el peligro aumenta en los mayores de 65. Y el 84% de los ahogados en la Comunitat son de nacionalidad española.

Desde la Federación de Salvamento también se insiste en evitar las zonas más peligrosas al baño, informando de los puntos negros. Advierten de la necesidad de acatar las normas, leer las indicaciones de los carteles y evitar el baño en zonas sin vigilancia.