Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy sábado 16 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla
Consulta el estado de las costas valencianas en directo
JZ
Sábado, 16 de agosto 2025, 09:09
Estamos en plena ola de calor y según la Agencia Estatal de Meteorología desde este sábado 16 de agosto al lunes tendrán lugar los días más calurosos del año. Por ello, muchas personas pueden optar por acudir a la playa a refrescarse. En este caso, la Comunitat Valenciana y Alicante ofrecen los mejores lugares para ello.
Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana, según datos recogidos por la Cruz Roja.
Los usuarios de infoPlayas pueden informarse del tiempo y el estado de las playas en los siguientes links. También encontrarán información práctica sobre las zonas de acceso o la presencia de zonas de aparcamiento o de zonas infantiles, así como sobre el equipamiento con que cuenta la playa (duchas, aseos o restaurantes), la cercanía de un hospital o la posibilidad de hacer nudismo o submarinismo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.