Bañistas en una playa de Javea JM Galiana

Así están las playas de Calpe, Xàbia, y Benidorm hoy sábado 16 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

JZ

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:09

Estamos en plena ola de calor y según la Agencia Estatal de Meteorología desde este sábado 16 de agosto al lunes tendrán lugar los días más calurosos del año. Por ello, muchas personas pueden optar por acudir a la playa a refrescarse. En este caso, la Comunitat Valenciana y Alicante ofrecen los mejores lugares para ello.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana, según datos recogidos por la Cruz Roja.

Los usuarios de infoPlayas pueden informarse del tiempo y el estado de las playas en los siguientes links. También encontrarán información práctica sobre las zonas de acceso o la presencia de zonas de aparcamiento o de zonas infantiles, así como sobre el equipamiento con que cuenta la playa (duchas, aseos o restaurantes), la cercanía de un hospital o la posibilidad de hacer nudismo o submarinismo.

Playas en Benidorm

Playa de Levante

Playa de Poniente

Cala del Mal Pas

Cala Almadraba

Playas en Dénia

Les Boves, Les Marines

Les Devesses

La Marineta Cassiana

Cala de Aigua Dolç

El Marge Roig

La Almadraba de Dénia

Les Marines

Les Rotes

L'Estanyo

Molinos y Palmeras

Punta del Raset

Racó de la Alberca

Sorts de Mar

Playas en Xàbia

El Arenal de Jávea

Cala la Granadella

Benissero

La Barraca

La Grava

Cala de la Barra

Cap Marti

Pope

Primera y Segunda Caletas

Segundo Montañar

Playas en Calpe

Playa Arenal-Bol

Playa Cantal Roig

Playa Levante

Cala Calalga

Cala de les Bassetes

Cala del Mallorquí

Cala del Penyal

Cala El Collao

Cala El Racó

Cala Gasparet

Cala La Manzanera

Cala Les Urques

Playa Morelló

Puerto Blanco

