La jueza de la dana cierra la polémica con À Punt y admite que sí tenía los vídeos del Cecopi
Los asistentes a la inauguración. LP

La plataforma Bosque Marino de Redeia se extiende del Mediterráneo al Atlántico con acciones de restauración marina y educación ambiental

Este proyecto estratégico ya ha desplegado una decena de acciones en Illes Balears, Comunitat Valenciana, Galicia y Andalucía, combinando restauración, conservación, ciencia y sensibilización social.

R. V.

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:24

La plataforma Bosque Marino de Redeia ha extendido su impacto desde el Mediterráneo hasta el Atlántico durante este año 2025. En concreto, ha desplegado ... una decena de iniciativas de conservación y restauración de ecosistemas marinos. Se consolida así como una iniciativa estratégica para la protección de los ecosistemas marinos de mayor valor ecológico hasta 2030.

