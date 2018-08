«Pinet pierde un importante motor económico»

El incendio ya ha arrasado el parque natural de El Surar, un paraje de gran riqueza que se encuentra entre los términos de Lutxent y Pinet. Este segundo municipio es el que más cerca ha tenido el fuego por lo que desde el primer momento se preparó todo el operativo para la evacuación inmediata en caso de emergencia.

Los vecinos de la pequeña localidad de la Vall están desolados ante la imagen que deja el fuego. «El municipio no sólo pierde un paraje natural, sino también un importante motor económico. Era un medio de vida, porque venían muchos excursionistas y se celebraban muchas actividades», subraya el alcalde.

De lo que no están contentos muchos vecinos es de la tardanza en la actuación. «Hay quejas porque no se enviaron los suficientes medios para atajar el fuego en un principio, lo que provocó que se propagara. Somos conscientes de que había otros diez incendios más, pero la desesperación de los vecinos es porque se ha visto afectada una zona emblemática como es El Surar», explica Chismol.

Juan Suñer es el dueño del único bar del pueblo y uno de los más perjudicados. «Aquí venían todos los fines de semana excursionistas y ahora, que no queda nada del paraje - dice con lágrimas en los ojos- me voy a ver muy afectado porque aquí no hay mucho más de lo que se pueda vivir».