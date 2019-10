Piden adelantar las oposiciones para evitar la fuga de los MIR

La puesta en marcha de la última oferta pública de empleo -del pasado año, aunque es ahora cuando están arrancando los traslados y nuevas incorporaciones- preocupa a los profesionales y desconcierta a los usuarios. Por un lado, Fernando García-Salas, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extra Hospitalaria y Atención Primaria, apunta que sería conveniente que este tipo de procesos de consolidación laboral y, en la medida de lo posible, creación de plazas nuevas tuviera lugar todos los años y se llevaran a cabo entre mayo y junio. De esta forma se harían coincidir con la finalización de la residencia de los MIR, a los que se les abrirían otras opciones frente al sector privado o a la sanidad de países extranjeros.

Además, los actuales traslados -buena parte de ellos de interinos que consolidan una plaza- deja a centros de salud sin especialista, como ha ocurrido por ejemplo en un ambulatorio de Ruzafa. Una familia afectada, que incluso ha presentado una reclamación, trató de pedir cita a principios de semana a través de la App para su pediatra, aunque le resultó imposible. «Al llamar por teléfono nos dicen que nuestro pediatra ya no está y por eso no podemos pedir cita», relatan. «El miércoles acudimos y nos dicen que no hay consulta de pediatría, que nos tenemos que ir a la Fuente de San Luis y ponemos una queja. Al día siguiente, nos llama el coordinador y nos dice que el próximo lunes ya tendremos un facultativo, pero no nos puede asegurar si será pediatra o no. Si no es un médico especialista es más que probable que pidamos un cambio», lamentan estos afectados por la falta de profesionales.