Las peticiones de los municipios al PORN de la Albufera: campings, zonas recreativas o carreteras

El nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Albufera, PORN, encara su última fase ya que la Conselleria de ... Medio Ambiente está dando respuesta a las 237 alegaciones que se presentaron al borrador inicial. Durante las próximas semanas se contestará a todas las peticiones y se redactará el Plan definitivo que regulará el parque.

Este documento es muy importante para el futuro de la Albufera y también para el de los municipios que forman parte de ella ya que define el uso y la protección de los terrenos. De ahí que estas poblaciones hayan presentado una gran cantidad de peticiones que en muchas ocasiones se centran en solicitar su crecimiento o contar con nuevas instalaciones en sus términos.

En este sentido, Cullera reclama que en el Mareny de Sant Llorenç se delimite una área para equipamientos y servicios vinculados al uso del parque, como existen en otras zonas de la Albufera como el Saler o El Perelló. Concretamente, el Consistorio propone que el Suelo No Urbanizable de RC-1 fuera compatible el uso de campings, zonas de pic-nic o instalaciones de recreo ya que la ciudad no cuenta con estas instalaciones.

Por el momento, esta alegación no ha recibido respuesta por parte de Medio Ambiente pero sí ha sido aceptada otra en el Mareny y en el Dosel que pedía destinar terreno municipal para uso dotacional o estacionamientos disuasorios, ante la falta de espacios de aparcamiento durante el verano, que reduzca la afección ambiental en esta área natural.

Sueca es otra de las ciudades que depende del PORN para su futuro al tener más del 70% de superficie dentro del parque, y sus entidades locales menores El Perelló y el Mareny de Barraquetes estar completamente en terreno protegido. Desde hace años el Ayuntamiento reclama flexibilizar el uso del suelo para permitir el crecimiento y la construcción de nuevas instalaciones. El Perelló tuvo que prescindir del polideportivo para la construcción de su nuevo colegio. De esta forma, el PORN «impide el crecimiento vegetativo de El Perelló provocando asfixia económica», rezaba una de las alegaciones de esta entidad local menor de Sueca que ha sido tenida en consideración por la Conselleria al igual que el resto de peticiones referidas a suelo ya modificado o urbano propuestas por los diferentes municipios. «Se ha modificado de forma considerable el borrador y la zonificación» es la respuesta a estas alegaciones.

Por su parte, el Mareny reclama como suelo urbano un tramo de la circunvalación de la zona Sur del casco para poder mejorar el acceso a la playa.