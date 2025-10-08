Discotecas e industrias se oponen a las restricciones del plan protección de la Albufera por restringir su desarrollo

El pasado agosto salió a exposición pública el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera. El plazo para la presentación de alegaciones ... concluye este miércoles y ya algunos colectivos han avanzado sus intenciones y han reclamado rectificaciones a la norma.

Entre los que han presentado alegaciones están las discotecas Chocolate, Spook y Barraca. Las tres consideran que el plan las incluye en una zona de protección que limita mucho su desarrollo. Es una de las áreas con más restricciones, lo que pone muchos problemas a la hora de reformas y otras acyuaciones en sus negocios. Reclaman ser incluidas en otra área que ponga menos trabas a estas labores.

En concreto, Chocolate señala que está enclavada en la zona en la subzona ZANT3 (espacio antropizado no urbano) y piden estar en la ZANT2, espacio antropizado, menos restrictiva en permisos y papeleo, por las características de su negocio y del tiempo que llevan ejerciendo su actividad.

Las alegaciones de la discoteca Spook van en la misma dirección. Reclaman que han sido incluidos en la zona ZANT3 y piden pasar al 2. Por otro lado, piden que se flexibilicen los criterios para reformar las edificaciones. En la redacción actual, sólo se puede intervenir si la parcela es superior a los dos mil metros cuadrados siempre y cuando la actuación no suponga un aumento de la altura y en su diseño debe respetar la morfología tradicional.

La discoteca Barraca recuerda que lleva ejerciendo su actividad desde los años 60 del siglo pasado. Desde la empresa se señala que el Plan de Ordenación no ha tenido en cuenta la realidad física y jurídica de los suelos de la construcción y también pide ser incluido en la ZANT 2 en lugar de en la 3.

También han alegado un colectivo de siete empresas ubicadas junto a la Pista de Silla. Exigen también estar en uan zona con menores restricciones. Incluso piden la creación de una «zona de amortiguación del parque» en cuatro núcleos aislados a lo largo de la Pista de Silla, es decir, áreas en las que se no apliquen estas limitaciones.

Otra de las alegaciones es de un camping enclavado en el parque natural. Denuncia que se ha producido una «omisión tanto en la ordenación normativa como en la cartográfica de la actividad de esta instalación como realidad territorial preexistente». Es decir, que ellos estaban antes del proceso del PORN. Los propietarios del complejo destacan además que es un lugar «en conexión con la naturaleza y con gestión ambiental responsable». Recuerdan que han llevado a cabo la plantación de un centenar de pinos, así como 500 especies mediterráneas autóctonas de setos y plantas en toda la superficie.

En este sentido, desde el camping alegan que se puede comparar el estado en el que se encontraba la parcela cuando empezó la actividad en 1987 y cómo está en la actualidad. Su argumento es que apenas ha sufrido transformación alguna. Entre las alegaciones se incluye la alegación de un particular que considera que el PORN no reconoce la labor que realizan estas instalaciones para un turismo activo y en contacto con la naturaleza en el seno del parque natural.

Exigencia de los pescadores

Pero no sólo sectores del ocio, del turismo o empresarial han mostrado su descontento con el PORN. La Comunidad de Pescadores de El Palmar también ha presentado alegaciones y, entre ellas, ha incluido la prohibición de la pesca deportiva en aguas de la Albufera. Para la comunidad, este tipo de pesca genera impactos «inasumibles» sobre el ecosistema. Por un lado, consideran que introducen de especies exóticas o invasoras. Además, incrementan la presión humana en zonas frágiles y de difícil acceso.

Otra de las razones por la que creen que se tendría que prohibir es porque genera focos de basura y residuos en áreas de alto valor ecológico. También apuntan que es competencia desleal con la pesca tradicional profesional e incrementan los robos de artes y embarcaciones de los profesionales. Por último, se intensifica la presencia de personas incontroladas en el interior de parque fuera de los circuitos interesados.

Además, indican que la pesca deportiva se practica con la modalidad sin muerte, lo que no contribuye al control ni descaste de especies invasoras, «incumpliendo así los objetivos de conservación del parque».

Al tiempo que reclaman esta prohibición, los pescadores indican que el Plan de Ordenación debe reconocer el valor ecosistémico de la pesca y su papel en el control ambiental. Apuntan que actúan como agente de control biológico de especies invasoras y son garantes «de la observación diaria del estado del lago».

Por otro lado, solicitan establecer planes de gestión específica para prevenir la anoxia (falta de oxígeno que puede provocar mortandades de peces) impulsando la oxigenación natural mediante renovación hídrica y otras medidas. Además, solicitan que el PORN incluya un «Área de Pesca Tradicional conforme a los usos históricos de las comunidades pesqueras».

Los pescadores aprovechan para pedir una actualización de la normativa pesquera ya que la actual data de mediados del siglo pasado y que se reconozca la pesca tradicional recordando que es Bien de Interés Cultural Inmaterial desde 2016.

El colectivo de los pescadores no son los únicos que han presentado alegaciones. También los agentes medioambientales a través de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunidad Valenciana (APAMCV). Este colectivo duda de la legalidad de algunas de las artes utilizadas por los pescadores por el influjo en la fauna del lago. En concreto se refieren a la práctica de la pesca con redolí que, según alegan, «se corta completamente y durante todo el año, la circulación de ictiofauna eurobalina entre el mar y el lago de la Albufera, entre la que destacamos la Anguila, mugiles, lubinas, etc».

El plazo para la presentación de alegaciones concluye este miércoles. Hasta el momento no las han presentado colectivos tan importantes como los arroceros o los ecologistas.