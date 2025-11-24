El 'Periodismo del futuro' protagoniza una jornada en el Centre del Carme La Generalitat organiza este encuentro en el que participan la APPV, profesionales de los medios de comunicación y representantes del mundo empresarial, institucional y educativo

R. D. Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:56

El 'Periodismo del futuro' protagonizó recientemente una jornada en el Centre del Carme de Cultura Contemporánea. En este encuentro, organizado por la Presidencia de la Generalitat Valenciana, participaron varios socios de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV), profesionales de los medios de comunicación y representantes del mundo empresarial, institucional y educativo para reflexionar sobre los cambios que afronta la profesión y las herramientas necesarias para adaptarse a un escenario marcado por la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y los nuevos formatos digitales.

El evento combinó ponencias formativas, un desayuno-networking y una mesa redonda final que reunió a representantes de medios de comunicación, agencias y universidad. Todo ello permitió ofrecer una perspectiva transversal de los desafíos que atraviesa la profesión.

El periodista y creador Natxo Andreu inauguró el programa de la jornada con la conferencia «Comienza tu medio con la creación de podcast y videopodcast». En ella compartió claves para poner en marcha proyectos sonoros desde cero.

En su intervención, destacó la importancia de no trabajar en solitario a la hora de producir un pódcast, ya que la colaboración permite «aportar mayor riqueza al producto final». Andreu, que está recibiendo un creciente reconocimiento por su labor en el ámbito del pódcast, ofreció a los asistentes un repaso por herramientas, aplicaciones y recursos técnicos útiles para quienes desean iniciarse en este formato, cada vez más consolidado entre el público.

La segunda ponencia corrió a cargo de Mar Monsoriu, que abordó la relación actual entre periodistas e inteligencia artificial. Explicó cómo los profesionales están aprendiendo a convivir con esta tecnología y detalló herramientas de IA que pueden incorporarse al trabajo cotidiano, desde asistentes de redacción hasta soluciones para organización, análisis o verificación de información.

Monsoriu insistió en que la IA debe concebirse como «un apoyo y no una sustitución» . También subrayó la necesidad de mantener una mirada crítica y ética ante su uso.

La jornada concluyó con una mesa redonda sobre formación continua, IA y nuevos retos, moderada por Patricia Moratalla, directora de comunicación y co-fundadora de Kernmark. En ella participaron Elvira García de Torres, profesora titular de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Óscar Corrons, coordinador de proyectos en la productora NOP Films; y Sylvia Costa, directora de Informativos de 7 Televalencia.

Todos ellos coincidieron en que la formación continua es ya indispensable para adaptarse a los nuevos formatos narrativos y tecnológicos. Además, alertaron del peso creciente que la inteligencia artificial ha adquirido en los estudiantes y del reto que esto supone para universidades, instituciones y medios, que deben actualizar sus modelos formativos y profesionales. Los participantes insistieron igualmente en la necesidad de promover un uso ético de la IA, tanto en la educación como en la práctica periodística.

El colofón de la jornada lo puso la intervención de Héctor González, presidente de la APPV. Durante sus palabras de clausura agradeció a la Generalitat Valenciana su implicación como organizadora y al Centre del Carme su acogida como espacio anfitrión. Hubo una especial mención para la labor que realiza el centro para poner en valor la cultura valenciana. Durante la clausura, además, se entregó un reconocimiento a la periodista Vanessa Caruana por su trabajo, dedicación y compromiso con la profesión.