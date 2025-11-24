Jorge Alacid: «La épica del periodismo, la del día a día, no estaba contada y es uno de los activos de mi novela»

Laura Garcés Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:27 | Actualizado 00:54h. Compartir

El periodista y novelista Jorge Alacid, jefe de Coordinación y Canales de este diario, regresa a las librerías con su segunda novela, 'Las horas muertas'. Este martes, 25 de noviembre a las 19 horas, presentará la obra en el Casino de Agricultura dentro del ciclo Otoño Literario de LAS PROVINCIAS. Del libro y de asuntos del periodismo hablamos hoy con el autor.

–¿Qué cuenta la segunda novela de Jorge Alacid?

–'Las horas muertas' nace donde se queda mi novela anterior, 'Los seres queridos'. Es una continuidad en el sentido de que se mantienen los personajes, empezando por el principal: el periodista Viberti. Él es el quien capitaliza gran parte de las distintas tramas que confluyen, pero que intenta alcanzar una dimensión distinta en todos los planos. En el temporal, lo primero, porque ya va avanzando la Transición y, además, él deja de ser director del periódico de su ciudad y para ser jefe de prensa del Ayuntamiento. Pasa al otro lado de la profesión, ese que denominan el lado oscuro. Y entra también en una dimensión moral distinta. Es una persona que ya en la primera novela tiene una relación conflictiva con la realidad, que tendía a atormentarle. En la segunda, el desasosiego vital prende más en su ánimo, que es el propio de alguien que se siente como pez fuera del agua. Se descubre haciendo cosas para las que ni se ve preparado, ni le gustan. Además le perturban, como le perturba el clima de la Transición. No entiende lo que sucede.

–¿Ese periodista de la Transición que se va a un gabinete de prensa, hoy podría tragar con lo que en el libro no puede tragar?

–Sospecho que no. El oficio de periodista de entonces a ahora ha cambiado en una parte fundamental aunque la esencia es la misma. Nuestros antecesores tenían una relación más asilvestrada con la profesión. Digamos que ahora estamos acostumbrados a una serie de pautas, a un orden superior. Capturar la noticia ha cambiado de técnica, aunque el resultado sea el mismo. Al menos en la mentalidad colectiva, con salvedades de todo orden, creo que el movimiento más relevante es que todo está más pautado y los periodistas lo hemos aceptado, lo cual tiene consecuencias positivas, pero también negativas.

–¿El periodismo ha perdido libertad?

–El periodismo ha perdido calle. Entrevisté para la serie del 160 aniversario de LAS PROVINCIAS a Enric González, periodista al que siempre he admirado, y recuerdo que ese era el titular. El periodismo ha perdido calle, algo que siempre estamos a tiempo de recuperar, pero siempre encontramos excusas para justificar que hayamos perdido el olfato callejero. A mí me gusta la imagen del periodista como perro vagabundo a veces maltratado, al que también le pegan puntapiés. Pero es el que da resultados. Captura las piezas que se tiene que cobrar. Si se queda dándole vueltas al teclado o asistiendo al ceremonial de las redes sociales, seguramente se le escapa algo. La sociedad, en general, no es que haya perdido libertad. Es incomparable el régimen de libertades, derechos y democracia que vivimos, pero en la conciencia colectiva ha prendido cierto temor –también en las redes sociales– al qué dirán, que ahora puede ser superagresivo. Te tientas más antes de publicar. Dicho lo cual, el periodismo sigue ejerciendo de manera admirable su función: ser un contrapoder.

–¿Durante la Transición a los de este noble oficio se les respetaba más que ahora, en parte porque estaban comprometidos? ¿Huir del compromiso ha restado al periodismo?

–Tengo una frase que viene muy a cuento de lo que mencionas. Cito a Fernando Belzunce, que ha presentado esta semana su libro en Valencia. Hablaba de cómo había observado que en diez años la autoridad del periodista, sobre todo en EEUU donde la profesión tiene la mejor consideración, se ha convertido en un muñeco de feria. Falta algo que salió en la conversación con Belzunce: el rasgo de compromiso. Seguramente estos maestros del periodismo de la Transición, peor formados, –que se guiaban por la intuición–, sin ser muy conscientes de ello se comprometieron más allá de las exigencias de su oficio. Entre todos ayudaron a construir una sociedad mejor. Ese es un elemento muy valioso del periodismo. ¿Estamos para informar? Por supuesto, es el dios al que debemos rendir tributo, pero si ayudamos a que la sociedad sea más sana, más educada, más responsable, estaremos exprimiendo mejor las posibilidades del oficio. Ellos lo hacían. De forma inconsciente contribuyeron a construir el mayor periodo de bonanza de nuestra historia.

–Ese periodo de mayor bonanza es el que alentó el espíritu de la Transición, ¿hemos echado a perder ese espíritu?

–Se ha echado a perder y temo que incluso sea irreversible. El espíritu de la España que se reconcilió hace cincuenta años se ha perdido. Creo que es uno de los objetivos que debería imperar en el oficio. Puedes gritar y sumarte a la agresividad ambiente pero también puedes ofrecer una voz más moderada. La moderación es un valor que debería distinguir el ejercicio de la profesión en estos momentos, sin olvidarnos de que aunque a veces no seamos conscientes este oficio también tiene su épica. Esa épica, que es la del día a día, si la sabemos transmitir contribuirá a mejorar nuestro oficio. Eso me interesaba. Creo que esa parte de la épica del periodismo no estaba contada y es uno de los activos de 'Las horas muertas'.