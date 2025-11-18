Los padres de Vera, ante la séptima prórroga por el hinchable de Mislata: «La inacción del juzgado mantiene nuestra agonía»

Camino de los cuatro años de instrucción. Con cuatro jueces que han pasado ya por la causa. Acumulando la séptima prórroga de la instrucción. Con ... diligencias por practicar desde hace más de medio año. Y con la muerte de dos niñas de 4 y 8 años, Vera y Cayetana, por esclarecer y la responsabilidad de los presuntos implicados, por determinar. Es el infierno que están sufriendo los padres de las dos pequeñas por la lenta y farragosa investigación del juzgado de instrucción número 4 de Mislata.

Fue en enero de 2022 cuando las dos pequeñas perecieron al volcar un golpe de aire el castillo en el que disfrutaban varios niños la víspera de Reyes. El vendaval se alió con el mal anclaje de la atracción y que estuiera colocado en un lugar más expuesto al viento que el que figuraba en el plano presentado por los feriantes al Ayuntamiento de Mislata, que no lo comprobó. Extremos constatados por periciales que figuran en la causa.

Han pasado 46 meses y en la causa siguen como investigados los dos feriantes responsables del montaje y seguridad del hinchable 'Humor amarillo' del que salieron despedidas las niñas, el ingeniero que dijo inspeccionar la atracción (aunque su móvil lo sitúa en Elche, lejos de la ubicación del recinto ferial en en el municipio de l'Horta) y el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata. Y 46 meses después, un auto acaba de dictaminar una nueva prórroga. Y con ello aumenta la indignación de los padres de Vera.

«Ante la inacción del juzgado, hemos decidido pedir otra prórroga, la séptima. No entendemos cómo la jueza no tiene el mismo interés que nosotros en obtener esas respuestas. Hay mucho que preguntar a los responsables de ese ayuntamiento. Solo queremos acabar con esta agonía e intentar llevar nuestro duelo de una forma más sana, pero no podremos hacerlo hasta que la justicia apunte en todas las direcciones», ha asegurado la madre de la pequeña en su perfil de Facebook.

La valoración de la madre tiene un por qué. «¿Por qué no había licencia de actividad? ¿Por qué nadie de ese ayuntamiento detectó que el hinchable no estaba anclado ni ubicado donde tocaba? ¿Quién permitió abrir esa feria sin ningún tipo de control?». Son las preguntas que se formula en la citada red social, porque una de las diligencias que inexplicablemente aún no ha tramitado el juzgado de Mislata es la petición del abogado de los padres de Vera de que se cite como investigado al concejal de Industria. Solicitud hecha en abril y que aún no se ha elevado a la Audiencia.

Los padres de Vera también solicitaron que se imputara al edil de Fiestas, además cuñado del alcalde de Mislata. También rechazado por la jueza. La representación procesal de los padres sostiene que el concejal de Fiestas abrió la feria sin la licencia de actividad y el de Industria es el que debió tramitar dicha licencia. Ambos extremos no han sido acogidos por el juzgado.

«Para nosotros, el Ayuntamiento de Mislata es tan responsable como los feriantes y su ingeniero. Su falta de interés en ayudar en el proceso y facilitar la investigación lo demuestra. Que las administraciones sean responsables en el control y seguridad de las atracciones no debería ser cuestionable», sostiene la madre de Vera.

La jueza tampoco ha contestado a una diligencia solicitada por uno de los investigados, el ingeniero que certificó la feria y al que la Policía Nacional sitúa sin embargo en Elche. Este pidió que comparecieran los autores de un informe solicitado por su abogado y que defiende su versión. Nada se sabe tampoco de esa diligencia. Y Vera y Cayetana siguen esperando Justicia.