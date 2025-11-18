Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania
Vera, en una fotografía cedida por sus padres. LP

Los padres de Vera, ante la séptima prórroga por el hinchable de Mislata: «La inacción del juzgado mantiene nuestra agonía»

La instrucción va ya camino de los cuatro años on diligencias pendientes de realizar por la jueza y sin elevar a la Audiencia la posible responsabilidad del Ayuntamiento

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

Camino de los cuatro años de instrucción. Con cuatro jueces que han pasado ya por la causa. Acumulando la séptima prórroga de la instrucción. Con ... diligencias por practicar desde hace más de medio año. Y con la muerte de dos niñas de 4 y 8 años, Vera y Cayetana, por esclarecer y la responsabilidad de los presuntos implicados, por determinar. Es el infierno que están sufriendo los padres de las dos pequeñas por la lenta y farragosa investigación del juzgado de instrucción número 4 de Mislata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  2. 2 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  3. 3

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  4. 4 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  5. 5 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  6. 6 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  7. 7

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  8. 8

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  9. 9 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  10. 10 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los padres de Vera, ante la séptima prórroga por el hinchable de Mislata: «La inacción del juzgado mantiene nuestra agonía»

Los padres de Vera, ante la séptima prórroga por el hinchable de Mislata: «La inacción del juzgado mantiene nuestra agonía»