Los padres valencianos exigen máximo control en colegios ante el 'juego de la muerte' Imagen de archivo de un ataque de 'mataleón'. / lp Expertos alertan de que el reto viral del estrangulamiento entre menores puede acabar de manera fatal o con daño neurológico irreversible J. A. MARRAHÍ/EP Sábado, 1 junio 2019, 00:44

valencia. 'Juego de la muerte' o del 'mataleón'. Es el peligroso reto viral entre adolescente que consiste en practicarse estrangulamientos hasta alcanzar un mareo o desmayo y grabarlo para difundirlo en redes sociales. Una menor de 12 años ha acabado hospitalizada como resultado de la práctica en la localidad madrileña de Pinto. Hace unos días, la Policía Local de Granada lanzaba la alerta tras descubrir a unos jóvenes de Secundaria grabándose con el móvil en similares circunstancias.

La preocupación entre padres, asociaciones de protección de la infancia y expertos sanitarios es generalizada. Rodrigo Hernández es presidente de Save The Children en la Comunitat Valenciana: «Autoridades educativas y profesores deben alertar, aconsejar e informar a los estudiantes para prevenirlos desde las aulas, pues es allí donde más tiempo pasan los chavales». Para el experto, es clave «educar más allá de las asignaturas y, en particular, en asuntos que afectan a la vida». En casa, añade, «también hay que hablarlo». Ante los casos mediáticos con menores, «el silencio o mirar a otro lado no ayuda a prevenir. Hay que abordar el riesgo con diálogo y consejo desde la confianza».

Hernández intenta buscar un porqué al sinsentido del estrangulamiento grabado con móvil. «Antes se hacían locuras y trastadas sin más. Hoy se hacen para colgarlas. El medio se convierte en el fin y alienta y extiende las prácticas absurdas».

Save The Children y las Ampas apelan a extremar la vigilancia en las aulas y al consejo de las familias

Lorenzo Tendero, presidente de la Confederación de Ampas-Covapa, demanda que Educación y los centros tomen cartas en el asunto. Que «se extreme la vigilancia ante un juego que puede acabar en desgracia». Pide «atención en recreos y concienciar a los alumnos». Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas, patronal de la concertada, también revela su preocupación. «Por mucho que eduquemos y trabajemos valores aparece la atracción de las redes sociales hacia un protagonismo y notoriedad malsana. Buscan ir al límite y grabarlo». El reto educativo es «lograr desafíos «en positivo. A ver quién es capaz de estar mas tiempo en una residencia de mayores ayudando y dando cariño», puso como ejemplo.

Vicenta pide que profesores estén atentos, si bien ve «difícil» que la práctica llegue a los recreos «porque en los centros no se permite el teléfono móvil». E insiste a los padres: «Dar un teléfono a un hijo antes de Secundaria es un innecesario y un error». Según expertos de Hospitales Vithas Nisa, el 'mataleón' puede provocar daños irreversibles o la muerte. El tejido cerebral no soporta más de cuatro o cinco minutos sin aporte de oxigeno. Con este elemento tan vital no se juega.