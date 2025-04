«Mi padre murió en el garaje. No llegó nadie hasta el quinto día»

Andrés falleció en el garaje de su edificio, en Catarroja, mientras intentaba sacar su coche. Bajó pero la riada ya era imposible de evitar ... y le pilló en el segundo sótano. Este miércoles su mujer y su hijo han declarado ante la jueza de instrucción de la dana en la ciudad de la justicia de Valencia y han rememorado esas horas, en las que llegaron a llamar varias veces al 112. «Pero no llegó nadie hasta el quinto día, que pudieron sacar a mi padre», lamenta Salvador Velencoso, hijo de la víctima.

«Mi padre murió en el garaje intentando sacar el coche. A mi madre sí que se lo cogieron en el 112 pero a mis hijas y a mi mujer no. Cuando vino la ola, mi madre ya no pudo comunicarse con él», explica el hombre. «Lo que no es de recibo es que estuviéramos totalmente desatendidos los cinco días hasta que sacaron a mi padre del garaje, que no viniera nadie a ayudarnos», añade Salvador.

Además, el hijo del fallecido ha querido lanzar la cuestión de cómo pudo llegar tanta agua de repente. «Y cómo pudieron dejar que el barranco se inundara de tal manera y se desbordara con la ola que vino. Si estaban pendientes de las presas toda la tarde, cómo desaguaron de esa manera. Porque en Catarroja no llovió ni una gota. Entendemos que toda esa agua que vino fue porque desaguaron alguna presa, esa es nuestra queja Estuvimos cinco días sin que viniera ningún militar y pudieran sacar a mi padre al quinto día», apunta.

La jueza se ha centrado en preguntar sobre las llamadas al 112, las respuestas y las horas de cada interacción, que en su caso fueron en torno a «tres cuartos de hora anteriores al mensaje de alarma», que fue cuando Andrés estaba en el garaje y le sorprendió la inundación. «La jueza es muy empática, nos deja contar todo tal y como lo sentimos, y a pesar de que no estamos acostumbrados a estos trances, se lleva bien. Ha sido duro rememorarlo, desde qué hora empezó a inundarse y cómo pasó lo de mi padre», relata. Y envía un dardo hacia los responsables y autoridades de ese día. «Los políticos intentan salvar su culo cada uno, pero la responsabilidad la justicia dirá», añade.

Junto al hijo, también se encontraba la mujer del fallecido, Salvadora Palomeque. «Yo me quedé sola toda la noche después de que mi marido se quedara en el garaje y en el 112 me lo cogieron dos veces, pero allí no vino nadie», lamenta emocionada. «Bajé a las 3 de la mañana, estaba todo inundado y no vino nadie en cuatro días. Bajé con una linterna, sola. Lo pudimos despedir a los 11 días. Lo único que queremos es justicia para mi marido. Tenemos fe y confianza en la jueza que tenemos», asegura.