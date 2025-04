«Tuve que cambiar hasta el techo, no se pudo recuperar nada»

Nacho Roca Paiporta Miércoles, 23 de abril 2025, 00:32 Comenta Compartir

María Carmen Zafra cogió el traspaso del kiosco Xúquer hace dos años, un establecimiento con treinta años de trayectoria en la plaza con el mismo ... nombre. La tarde del 29 de octubre, María Carmen no abrió porque veía el tiempo raro y no estaba tranquila. Un acierto porque el agua llegó más de dos metros en su local. «No había llovido por la mañana, nada. Cuatro gotitas. Lo que pasa es que por la tarde estábamos en alerta roja, el tiempo estaba fatal. Muchos comercios de aquí no iban a abrir y no abrí. Entonces, pues, no me pilló», relata la propietaria del negocio.

El 15 de marzo volvieron a abrir tras reformar todo el local. «Tenía el techo antes más antiguo, ahora lo hemos actualizado, lo hemos reformado todo. Se me mojaron todos los libro, todo el material porque el agua llegó a más de dos metros. Cuando vinimos, la persiana estaba doblada, no pudimos recuperar nada ni la puerta, ni los muebles, todo. Todo esto tirado, neveras, estantes, todo», recuerda Mari Carmen. «Gracias a las ayudas hemos podido abrir» en un horario de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, un poco con los horarios que se adaptan a la demanda del público lector y del infantil y escolar. En el kiosco se ofrece prensa, revistas, papelería, chucherías, y es además servicio de paquetería con Impost, Seur y GLS. La propietaria del kiosco Xúquer agradece todas las ayudas recibidas que han posibilitado la reforma del local y la reapertura del negocio, así como toda la clientela que ha vuelto al kiosco a por sus productos y servicios. «Tenían ganas. El comercio que ven abierto, pues, da alegría. Igual que sea un kiosco, una peluquería o un bar» afirma Mari Carmen agradecida, y también sus vecinos por su apertura.

