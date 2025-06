Afectados por la huelga de médicos: «No me han avisado, me han hecho perder tiempo y ahora no me dan ni justificante» Los pacientes con citas canceladas por la huelga se quejan de la falta de organización, al enterarse de los paros en el hospital

José Molins Valencia Viernes, 13 de junio 2025, 15:34 Comenta Compartir

Paco había pedido el día libre en su trabajo para acompañar a su hija de 7 años al hospital General de Valencia para una intervención quirúrgica. Pero una vez allí, se ha topado con la realidad. Ha sido uno de los miles de valencianos afectados por las cancelaciones de citas por la huelga de médicos de este viernes. «Hemos llegado aquí pero me acaban de decir que me la pasan para otro día, después de estar aquí esperando, que ya me avisarían, pero no me dicen cuándo. He tenido que venir presencialmente, yo no sabía nada de que había huelga. Que me hubieran llamado y no vengo», se queja el hombre.

La tensión del ambiente se podía cortar en las salas de espera de los hospitales, consultas externas, centros de especialidades y centros de salud de la Comunitat, porque a muchos pacientes no se les ha avisado para anularles su cita, y ha sido cuando estaban en el propio centro cuando les han informado de que su médico estaba de huelga y no le iba a atender. Una circunstancia que ha provocado multitud de quejas. «Ayer me llegó un mensaje confirmando la cita para esta mañana, pues igual que me mandan eso, me podían haber enviado que se anulaba. He tenido que coger el día libre en el trabajo, y ahora no me dan ni papel justificante ni nada», añade.

Ampliar Paco, el padre de la niña a la que no han operado. J. M.

También Joel se ha enterado en la sala de espera del General. «Tenía cita programada desde hace un par de semanas. Era de dermatología, pero cuando he llegado, después de estar una hora esperando y haber sacado el ticket, me dicen que no me pueden atender porque están de huelga. Me lo podían haber dicho porque me hubieran ahorrado tiempo«, expresa el joven. »Y necesito el justificante para la empresa, pero dicen que no me pueden poner el motivo de la huelga. No dan más explicación, que no sabían nada hasta esta mañana que la médico no estaba. He dejado de trabajar para venir, es un tiempo perdido, tengo que justificar esto y a ver cómo lo hago«, manifiesta. »Había mucha gente molesta en la sala de espera», apunta.

Ampliar Joel, tras salir del General sin poder ser atendido. J. M.

Y a Paqui la iban a operar este viernes. «Me llamaron en marzo para darme esta cita de una cirugía de estómago porque llevo ocho años en tratamiento, con molestias y vómitos a diario. Pero cuando he llegado me han dicho que la cirujana no está, que ha hecho huelga», indica la mujer, que muestra su enfado. «Me podían haber avisado y no hubiera hecho el viaje, porque tengo dos enfermos en casa, mi madre de 90 años y mi marido en silla de ruedas, he tenido que dejarlos con una cuidadora», añade.

Le acompaña su hija Sara, que matiza: «Nadie ha salido a decirnos nada, nos lo ha dicho otro paciente. Hemos pasado la tarjeta y hemos tenido que entrar a preguntar si estaba el médico. Nos han dicho que venga el viernes que viene sin cita a ver si le puede ver. No me parece mal que hagan huelga, pero con unos servicios mínimos para no perjudicar a los pacientes».

Y en el caso de Manuel, también se fue de vacío. «Vengo porque me hicieron un análisis hace dos semanas y tenía cita para que me valorasen el resultado, pero el médico no está. Ni me han llamado para decirme que no viniera. Es la especialista de digestivo, me tiene que decir si estoy bien o mal, porque tengo enfermedad de Crohn y me hacen revisiones dos veces al año, una era esta. Entiendo que haya huelga, pero tenían que avisar para no hacer perder tiempo, porque lo pagamos los pacientes siempre», critica.

Un mes llevaba esperando su cita la joven Ámbar, que tenía una ecografía. «He estado media hora esperando hasta que se me ha ocurrido levantarme, porque otras personas estaban diciendo que los médicos estaban de huelga. He preguntado en la ventanilla y me han confirmado que mi médico no estaba en el centro», asegura. «Me dice que me vaya a hacer una reclamación y pedir una cita nueva. Pero en el servicio de atención al paciente me decían que no me daban nueva cita, así que he tenido que volver a la ventanilla, un desastre», explica. «Hasta que al final nos han dicho que no tenemos que presentar nada, que nos llamarán para darnos cita nueva. He perdido un día de instituto. La gente estaba enfadada en la sala de espera porque no dan indicaciones claras».

Ampliar Demetrio, tras enterarse de que su doctora no estaba. J. M.

Otro de los perjudicados ha sido Demetrio: «Tenía cita desde hace meses, era para una revisión porque me operaron de una hernia. He sacado el papel y después de un rato he preguntado, pero me dicen que la doctora está de huelga. Me han roto toda la organización de la mañana, porque luego tengo que volver a diálisis. Sin avisar nos tienen ahí esperando, me parece mal esta situación. Y dicen que ya me avisarán».