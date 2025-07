Justicia ochentera

En 1985 el president era el Sr. Lerma, se usaban pesetas, y se estrenó Regreso al Futuro y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Había ... 3,77 millones de habitantes, y en justicia eran tiempos de máquinas de escribir y calcos. En 2025, en la comunitat valenciana 564 jueces atienden los asuntos de 5,4 millones de habitantes en 36 partidos judiciales. Todo ha cambiado en estos cuarenta años salvo la Justicia, que sigue con la estructura y planta ochentera. ¿Se imagina usted que a cada juez le repartan 1.500 asuntos civiles nuevos al año y 800 penales mientras hace guardias semanales? Esto era un juzgado mixto y ahora se llama la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia. Un sistema inviable.

No se crean plazas judiciales en la cantidad necesaria, no se refunden los partidos judiciales, no se limita el número de asuntos por juez, mientras se nos exige dictar cada vez más sentencias como gallinas ponedoras de resoluciones. Así no se puede. La respuesta judicial que nos merecemos (razonada, de calidad y en tiempo razonable), precisa de verdadera inversión, cambios no cosméticos, planes de futuro y coordinación entre administraciones (MJU, CGPJ y GVA)

¿Queremos, de verdad, que funcione la Justicia?