La Orden de Malta abre su mercadillo prenavideño del 24 al 30 de noviembre Estará abierto de 11 a 20 horas y lo recaudado se destinará a la labor social de esta entidad

R. V. Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

La Orden de Malta, y ante las próximas fechas navideñas, vuelve a organizar el Mercadillo Benéfico en Valencia que se celebrará desde el día 24 al 30 de noviembre en la Calle Pedro III El Grande nº 11 bis con un horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas

En este tradicional mercadillo benéfico, además de disfrutar de un agradable ambiente pre-navideño, se pueden encontrar todo tipo ideas para regalos….gangas, objetos curiosos y de coleccionista, todo ello a precios más que económicos: Desde complementos de moda (ropa, zapatos, bisutería, etc.) ropa de niños, objetos de decoración, antigüedades, curiosidades, libros, cuadros y obras de reconocidos artistas valencianos, artículos de alimentación y de delicatessen….

Además, el Mercadillo, cuenta con un animado bar donde se sirven desayunos y aperitivos y un Restaurante donde se puede almorzar o merendar.

La mayoría de los objetos que se venden en el Mercadillo, así como las comidas y aperitivos que se ofrecen en el bar y el restaurante, han sido donados a la Orden de Malta, con el fin de ayudar, con el producto de su venta, a la obra social que desarrolla en Valencia, donde lleva a cabo proyectos como: 'La Despensa Solidaria', que ayuda al sostenimiento de unas 90 familias necesitadas, 'El Ropero Solidario' para facilitar ropa de vestir y hogar a esas familias, 'El Proyecto de Mayores Acompañados', destinado a ancianos en situación de soledad, 'Navegando por la Cultura', proyecto destinado a enseñar a nuestros mayores a navegar por internet, para ayudar a su integración en el mundo actual, 'Desayunos Solidarios', que se lleva a cabo los sábados, repartiendo desayuno a personas sin techo, entre otros.

La Soberana Orden Militar de Malta es una orden religiosa, que ha sabido adaptarse a los tiempos y que actualmente desempeña un papel de cariz social y humanitario, al servicio de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad: las familias con niños en riesgo de exclusión social o enfermos, las personas mayores que se encuentran solas y las personas sin techo.

La misión de la Orden está resumida en su lema, «Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum»: testimonio y defensa de la fe (Tuitio Fidei) y asistencia a los enfermos y los necesitados (Obsequium Pauperum).

Temas

Pobreza