Los ópticos reclaman tener más presencia en los centros públicos pero Sanidad no aumenta las plazas por falta de presupuesto

Los ópticos y optometristas de la Comunitat reclaman tener una mayor presencia en la sanidad pública y para ello han pedido a la conselleria un ... aumento de plazas para dotar a los centros valencianos de estos profesionales. Consideran que pueden reducir considerablemente las listas de espera de oftalmología y ayudar a que el médico especialista se ocupe de los casos más graves, ya que ellos se encargarían de los que no revisten tanta importancia y además harían una labor de prevención para cuidar la vista de niños y adultos.

No obstante, en la reunión que este viernes ha mantenido el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana (COOCV) con la directora general de Atención Primaria y la secretaria autonómica de Sanidad para abordar este asunto, la conselleria ha indicado que carece de presupuesto para crear estas plazas de ópticos tanto este año como para 2026, aunque sí ha dejado la puerta abierta a que en 2027 puedan incorporar a algunos de estos profesionales al sistema público para atender la demanda.

Actualmente hay sólo 33 ópticos en la sanidad pública valenciana y desde el COOCV se pide un incremento de unos 200 profesionales más en toda la Comunitat. «Desde el Colegio de ópticos pensamos que se facilitaría la reducción de la lista de espera de oftalmología, ya que son dos profesionales sanitarios complementarios, están relacionados. El óptico podría resolver problemas en Atencion Primaria y si hay una patología, se deriva al oftalmólogo», señala el presidente del COOCV, Andres Gené.

El uso de las pantallas y tecnologías, tanto en niños como en adultos, provoca problemas visuales «y un aumento de la miopía en la Comunitat, ya que un 39% de la población valenciana es miope, según la última encuesta del Barómetro de Salud Visual», añade Gené. Los representantes de los ópticos han pedido a Sanidad incorporar estos profesionales al sistema público «basándonos en cifras de ahorro sanitario, que justifican la integración masiva al sistema público, porque ayudarían a la reducción de las listas de espera y podrían resolver hasta un 70% de casos de Atención Primaria», señala Rafael Pérez, vicepresidente del COOCV. «Sino, todos esos casos terminan en el oftalmólogo y agravan la carga asistencial de este especialista, al que le dejan menos tiempo para la actividad quirúrgica», explica.

Ambos responsables han puesto como ejemplo los casos del departamento de salud de Torrevieja, que cuenta con 8 ópticos en el servicio de oftalmología del hospital y Marina Baixa, con otros tres, que según explican es donde más se está reduciendo la lista de espera. «Ya se han demostrado los resultados reduciendo listas de espera, dejan que el oftalmólogo se ocupe de las enfermedades más severas y las cirugías. Debemos estar dentro del servicio de oftalmología, puede ser en hospitales pero da igual si es en los centros de salud, lo que nos interesa es estar porque la labor es importante», apunta Pérez. Sanidad, no obstante, pese a mostrarse de acuerdo con esta argumentación, se remite a la falta de presupuesto económico.

Gené también destaca factores como el envejecimiento de la población y que ya no se hagan revisiones en los centros escolares, lo que provoca este aumento de la miopía en la Comunitat. «Hacemos una labor de prevención para que luego no se agrave el problema y acabe en el oftalmólogo. Uno de cada tres niños tiene problemas visuales y tres de cada cuatro personas necesita alguna ayuda, ya sean gafas o lentillas, según el Barómetro», asegura el presidente del colegio profesional.

En otras comunidades como Cataluña, Castilla León y País Vasco ya se ha introducido la figura de los ópticos en Atención Primaria. En la reunión no se ha especificado si en la Comunitat estos profesionales irían más en centros de salud o en hospitales, ya que hacen tareas preventivas más propias de los ambulatorios, pero los que hay trabajando están en los hospitales. En la región hay 1.200 ópticos en los diferentes establecimientos privados. Además, un punto con el que sí ha habido consenso en la reunión ha sido en luchar contra la pseudociencia. Sanidad se ha comprometido a concienciar a la ciudadanía de los peligros de las presuntas «curas milagrosas» que proliferan en las redes sociales, que pueden generar un problema en la población.