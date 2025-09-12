Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios ópticos realizan una revisión en un colegio. Vicente Vicéns

Los ópticos reclaman tener más presencia en los centros públicos pero Sanidad no aumenta las plazas por falta de presupuesto

Los profesionales argumentan que ayudarían a prevenir y reducir la lista de espera de oftalmología y la conselleria no da opción hasta 2027

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:29

Los ópticos y optometristas de la Comunitat reclaman tener una mayor presencia en la sanidad pública y para ello han pedido a la conselleria un ... aumento de plazas para dotar a los centros valencianos de estos profesionales. Consideran que pueden reducir considerablemente las listas de espera de oftalmología y ayudar a que el médico especialista se ocupe de los casos más graves, ya que ellos se encargarían de los que no revisten tanta importancia y además harían una labor de prevención para cuidar la vista de niños y adultos.

