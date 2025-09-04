La miopía afecta ya a 4 de cada 10 niños y adolescentes de la Comunitat Los ópticos recomiendan revisar la visión antes del inicio del curso escolar

La miopía afecta cada vez a más niños valencianos. De hecho cuatro de cada diez ya sufren sus consecuencias. El 40,2% de los niños y adolescentes de la Comunitat son miopes. Así lo revela el Barómetro de la Salud Visual de la población de la Comunitat 2025 impulsado por el Colegio de Ópticos-Optometristas (COOCV) y asesorado por la Sociedad de Optometría y Contactología (SOCCV).

Una cifra alarmante que sigue creciendo año tras año y que como señala la Organización Mundial de la Salud alcanzará al 50% de la población a mitad de este siglo. «Aunque se sigue investigando, las causas de la miopía no se conocen del todo. La genética, las horas que se emplean en actividades con visión de cerca, como el estudio, las pantallas electrónicas o la lectura, y el poco tiempo que pasamos al aire libre son algunos de los factores de riesgo identificados y que están conectados entre sí», explica Andrés Gené, presidente del COOCV

Los expertos recomiendan que antes del inicio del curso escolar es conveniente que los niños y adolescentes acudan al óptico-optometrista para realizarse un completo examen visual y así afrontar los retos académicos con una óptima visión. «Las revisiones visuales son fundamentales, especialmente en niños y adolescentes, para la detección precoz y el tratamiento eficaz de alteraciones visuales como la miopía», explica Gené.

El primer examen visual debe realizarse a partir de los 3 años de edad, aunque en el caso de apreciar algún síntoma de alteración visual tiene que adelantarse. Sin embargo, según recoge el estudio realizado por el COOCV, los niños valencianos se realizan su primera revisión visual mucho más tarde de lo recomendado, a los 10 años de media, esto supone que en muchos casos la miopía ya ha aparecido y se ha desarrollado provocando la pérdida de visión de lejos.

No obstante, en la actualidad existen diferentes tratamientos que permiten ralentizar y controlar la miopía de diferentes maneras. Por ejemplo, el uso de gafas con lentes oftálmicas de desenfoque periférico, utilizar de lentes de contacto de desenfoque miópico periférico. Tambien con las lentes de contacto Orto-k que moldean la córnea durante las horas de sueño y permite una visión nítida durante el día sin gafas ni lentillas.

Además, hay medidas farmacológicas como la aplicación diaria de gotas de atropina que deben ser prescritas por un oftalmólogo. «No hay un único tratamiento universalmente mejor, pero sí puede individualizarse según el niño. En perfiles de bajo riesgo y buena colaboración las gafas con lentes oftálmicas de desenfoque periférico son excelentes opciones iniciales. En perfiles de riesgo moderado-alto y muy activos la opción de la Ortoqueratología es la más recomendada por su libertada visual durante el día. Y en casos de alto riesgo o rápida progresión hay que considerar tratamientos combinados, como por ejemplo Ortoqueratología y atropina», explica Vicente Montalvá, óptico-optometrista y secretario del COOCV.

Los padres y los profesores deben estar atentos a diferentes signos que alertan de la existencia de una posible alteración visual y ante los cuales hay que acudir al óptico-optometrista para una evaluación. Son entre otros, dificultades para leer o escribir. Si el niño entrecierra los ojos, se acerca mucho al libro o a la pantalla, al leer sigue el texto con el dedo. Dificultad para leer la pizarra en clase o sentarse muy cerca del televisor. También si tiene dolores de cabeza frecuentes, fatiga ocular o enrojecimiento de los ojos. Inclinar o girar la cabeza para ver mejor. Rechazo a actividades que requieran visión de cerca. Bajo rendimiento académico, problemas con la lectura y escritura.

