La ley de vasos comunicantes viene a decir que cualquier líquido contenido en diversos recipientes que estén conectados alcanzará el mismo nivel en todos ellos. Mandan la presión atmosférica y la fuerza de la gravedad. Los recipientes pueden ser depósitos, cualquier cachivache que se nos ocurra... y lo mismo vale en todo tipo de terreno al que llegue ocasionalmente alguna cantidad de agua. Nos referimos en especial a terrenos bajos que acaban inundándose cuando llueve fuerte y los cauces de desagüe se desbordan. Al final, como dice el adagio popular, 'l'aigua busca el seu camí'. Su camino es discurrir de arriba abajo hasta 'coger nivel', y si esto sucede de manera descontrolada e imprevista en territorios donde hay instalados bienes y viven personas, no es preciso enumerar todos los problemas, daños y peligros para los habitantes que ello entraña.

Desde hace mucho tiempo se tiene muy claro que hay que evitar que se ubiquen viviendas, colegios, fábricas, infraestructuras y servicios de todo tipo en sitios que pueden inundarse o se sabe que se han inundado alguna vez. Esto es algo que vienen repitiendo autoridades y técnicos de todo tipo, de ahora, de antes y de siempre. Tanto es así que se elaboraron costosos mapas de zonas inundables, donde no se debe construir nada, y parecía que el asunto quedaba cerrado. Pero no, a continuación van saliendo los intereses de unos y otros, afanes desarrollistas incumplidos... y las ganas de poner apartamentos o naves industriales donde los mapas dicen que no. Y la sorpresa es que los ayuntamientos implicados negocian con las autoridades para ver cómo se cambian esos mapas y se hace sitio, porque, total, por aquí y por allá es 'poco' inundable, o ni se recuerda cuándo ocurrió. De paso se olvidan todos de la ley de vasos comunicantes.