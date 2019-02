EL TOUR DEL CENTENARIO

La semana pasada tuve el honor y el privilegio de asistir a la presentación del libro del centenario del Valencia Club de Fútbol en la Peña Valencianista de Betxí. Y digo que fue un privilegio porque es difícil, casi imposible, rodearse de tantos recuerdos, símbolos, tanta historia y sentimientos en un espacio tan reducido y a tan sólo a 60 kilómetros de Valencia. Me habían avisado que lo que allí me iba a encontrar era algo que me sorprendería. Y no se equivocaron. Cuando abres la puerta y accedes al local que la peña tiene en la localidad castellonense de Betxí, el corazón te da un vuelco y la emoción se apodera de una. No hay lugar en el mundo donde estos 100 años de historia de nuestro club estén mejor custodiados, con tanto esmero y cariño. Esta peña tiene más de 30 años de historia y durante todo este tiempo han ido recopilando todos esos recuerdos de viajes, jugadores, títulos, noticias, banderines, carteles y un sinfín de artículos relacionados con la historia del Valencia. Un tesoro que merece un hueco en las vitrinas de Mestalla para poder ser admirado por todos los valencianistas. Y cual fue mi sorpresa cuando me dijeron que por allí no se había acercado ningún jugador de la primera plantilla ni el presidente del club. Y sentí mucha pena. Son muchos los aficionados que desde su pueblo y en autobús acuden a cada partido en Mestalla, sea domingo, lunes o jueves por la noche. Y lo hacen con toda la ilusión del mundo. Algunos con más de 80 años a sus espaldas, 80 años de valencianismo. Y hablo de Betxí como podría hablar de los miles de aficionados que se desplazan desde cualquier pueblo de la Comunitat Valenciana a Mestalla cada partido. Ellos son una gran parte de la masa social de nuestro club. Y por ellos hay que hacerlo todo. A pocos días de celebrar el centenario, el Valencia debería salir de la ciudad y hacer un recorrido por las principales peñas de la Comunidad. Es cierto que el club visita en ocasiones alguna peña con Sol a la cabeza y algún exjugador. Pero, ¿se imaginan la alegría que se llevarían estos fieles valencianistas si visitasen sus peñas jugadores como Parejo, nuestro capitán, Soler, Gayà, Ferran o cualquier otro? Ya os digo yo que sería inolvidable. Se les haría felices y ellos lo devolverían con mucho cariño y agradecimiento. Los aficionados que vienen desde lejos, de fuera de Valencia, también forman parte del centenario, no lo olvidemos. Hagamos entre todos que se sientan muy cerca. Cuidémosles. Los nuevos mandatarios del club desconocen nuestra historia, por eso con más motivo, están obligados a recorrer de norte a sur las peñas de la Comunitat. Sólo así se empaparán de valencianismo y sabrán con qué poco se nos hace felices. Les invito a que empiecen su viaje visitando la Peña Valencianista de Betxí, me lo agradecerán.