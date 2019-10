Nadie se resiste a la cultura del 'like'. La última en probar suerte ha sido Jennifer Aniston. Más de 12 millones de 'me gusta' suma su aterrizaje en Instagram. La instantánea en la que la actriz de 'Friends' se reencuentra con sus compañeros Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matthew Perry ha servido para que la intérprete se estrene en esta red social. El signo de los tiempos es el selfi. Hacerse una autofoto en sí mismo no es bueno ni malo. Como en todo, importa el contexto. La imagen de Rachel con sus amigos viene marcada por el 25 aniversario de la serie. Difícil justificación tienen, en cambio, aquellas fotografías de 'instagrammers' que posan delante de los fuegos y las barricadas de las calles de Barcelona, como si los altercados fueran una atracción turística más o la ciudad en llamas sea un filtro favorecedor. El tsunami de la superficialidad se nos está yendo de las manos, las mismas que utilizamos para pulsar 'like'.