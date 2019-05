Ella atrapó a Josu Ternera

La vida tiene historias y personajes fascinantes. Muchas de ellas protagonizadas por gente anónima que ha mejorado la existencia de los demás. Personas que se juegan el pellejo cada día. Hay dos mujeres que han atrapado a mediáticos delincuentes. Maya se empeñó en cazar a Bin Laden y, pese a los obstáculos desde el Pentágono y la Casa Blanca, lo logró. Jessica Chastain bordó el personaje en la fantástica 'La noche más oscura'. Y la crónica patria ha alzado a una guardia civil de 23 años por ser la autora de la detención de Josu Ternera. «Es él. Lo tenemos», dijo con firmeza por el micrófono a todo el operativo cuando agarró por el brazo al sanguinario etarra cuando se disponía a entrar a un hospital para tratarse del cáncer que padecía. El relato de los hechos es propio del celuloide. Esa investigación previa entre el círculo cercano a Ternera -no a su familia, con la que no mantenía contacto alguno para evitar que lo cazaran- para enterarse de que tenía que ir a tratarse a algún centro médico, esa intuición de que podría estar viviendo en alguna localidad de los Alpes franceses y esa joven guardia civil que se apostó en el acceso de la clínica con una muleta simulando que estaba esperando a alguien. Allí llevaba desde las cinco de la mañana y dos horas después aparecían dos hombres que se encaminaban hacia ella. Uno de ellos con una gorra y una mochila. La agente, una de las que tiene mayor habilidad para el reconocimiento facial, no lo dudó. Lo reconoció al instante pese a estar físicamente muy desmejorado y se lanzó a por él. Se ponía fin a 17 años de intensa búsqueda. Caía el ideólogo del atentado al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en la que murieron seis niños. Y allí estaba ella. Nervios templados para llevar a buen puerto la operación 'infancia robada'. «Es él. Lo tenemos».