La ola de frío del viernes y sábado dejará temperaturas de hasta -3 grados La caída de los termómetros se dejará sentir especialmente en las máximas que no pasarán de los 16º

El frío ya está aquí aunque los días más duros serán mañana viernes y el sábado. Las temperaturas han bajado, especialmente las máximas, que es donde más se van a notar los valores gélidos.

Los valores máximos han descendido unos dos grados de media en toda la Comunitat, según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las máximas han oscilado este jueves entre los 18 y 19 grados, dos menos que ayer cuando se registraron los 21,8 en Alicante o los 21,6 en Elche. Las mínimas, en cambio, se han mantenido en los niveles de otros días. En Ademuz se han registrado -1 grados. Se espera que las heladas aparezcan en el interior con temperaturas de hasta tres grados bajo cero.

Este episodio de bajas temperaturas, que será especialmente intenso este viernes y el sábado, se notará sobre todo en las máximas que caerán más que las mínimas. Además, el frío vendrá acompañado de viento lo que provocará que la sensación térmica sea mayor.

Otra de las características de este episodio de frío, provocado por la entrada de una masa de aire ártico, es su brevedad. Sólo se extenderá hasta el sábado ya que el domingo comenzarán a recuperarse las temperaturas.

Este episodio también llama la atención por el momento en que se ha presentado. No es muy habitual en noviembre y hay que remontarse a 2013 para encontrar otro fenómeno parecido que ha hecho que las temperaturas del penúltimo mes del año sean más propias de enero o febrero.

El viento, que en la costa va a intensificar la sensación térmica de frío, va a ser el causante de que en el interior las heladas sean muy débiles, con temperaturas ligeramente por debajo de los cero grados.

Las temperaturas más bajas registradas en la Comunitat este jueves han sido los -3,7º en Calles; -2,9º en Requena o -1,4º de Utiel, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Por el contrario, las máximas se han registrado en Elche con 19,6, Alicante, 19 y Benidorm con 18,4, según datos de la Agencia Estatal.

Para este viernes está previsto, según José Antonio Maldonado, meteorólogo de Meteored, que la influencia del aire ártico traiga abundante nubosidad en la mitad norte peninsular y precipitaciones fuertes en Baleares y en el norte, especialmente en montañas y la meseta. Nevará en zonas montañosas y algunas llanuras de Castilla y León desde los 800 metros, bajando hasta 400-500 metros. Las temperaturas seguirán descendiendo, con heladas frecuentes en el interior del norte, y soplarán vientos de norte con rachas fuertes. La madrugada de este día será la más fría con hasta -4 ºC en algunas capitales, especialmente Ávila y Cuenca.

El sábado las mínimas seguirán bajando y se registrarán heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular, mientras que las máximas tenderán a subir. A medida que avance el día, un frente atlántico cubrirá toda la Península, suavizando las temperaturas. Se esperan chubascos en gran parte del norte y lluvias persistentes en Galicia y las regiones cantábricas, con posible nieve en el norte de Mallorca.

Por su parte, el domingo habrá abundante nubosidad en la Península y Baleares, con precipitaciones en la mitad norte y en el archipiélago. Las lluvias serán persistentes en Galicia y con chubascos tormentosos en el Cantábrico oriental y Baleares. La cota de nieve rondará los 700 metros, aunque irá subiendo. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con vientos predominantes de poniente y suroeste, y heladas débiles en las cordilleras.