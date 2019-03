La oficina de violencia de género, con más agentes y horario tras las quejas Una mujer camina junto a la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía. / irene marsilla Justicia prevé abrir la próxima semana la comisaría única de denuncias con un refuerzo de policías y apertura en festivos y fines de semana A. CHECA VALENCIA. Martes, 19 marzo 2019, 00:50

Falta suficiente de efectivos, escasez de experiencia por parte de las agentes seleccionadas, horarios demasiado cortos... Estas fueron algunas de las críticas lanzadas por integrantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ante el proyecto de oficina única de denuncias de casos de maltrato impulsada por la Conselleria de Justicia. Como ya publicó LAS PROVINCIAS a finales de febrero, el proyecto nació con una plantilla prevista de cinco agentes, procedentes de la unidad adscrita de la Policía Nacional, el cuerpo autonómico, y con previsión de abrir mañana y tarde, nada de noches o días no laborables. Ello generó severas críticas por parte del SUP. «Crear una oficina de denuncias especializada en violencia de género en estas condiciones es contraproducente. Creo que, lejos de acompañar y facilitar a la víctima en un paso tan duro como es romper con la situación de maltrato, es más probable que les produzca una segunda victimización», fue una de los lamentos de Miguel Ángel García, secretario de Igualdad y Conciliación del sindicato.

Ahora, las advertencias policiales han tenido efecto, al menos en cierta medida. Según indicaron fuentes del Consell, la oficina que centralizará todas las denuncias de violencia doméstica -que se ubicará en tres despachos de la Ciudad de la Justicia- estará formada por una plantilla de seis policías, que en estos momentos están recibiendo un curso de formación, principalmente por parte de la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat.

Además, el 'planning' de la conselleria es que la apertura de esta comisaría se produzca también en fines de semana y festivos. Las fechas que se manejan desde la Conselleria de Justicia apuntan a que la nueva comisaría especializada abra sus puertas a finales de marzo, durante la próxima semana, tal y como indicaron las citadas fuentes oficiales consultadas por LAS PROVINCIAS.

No obstante, el proyecto aún se sitúa muy lejos de los 16 agentes fijados por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la cifra idónea para dar un buen servicio a las víctimas del maltrato, así como la apertura de la oficina durante 24 horas. El horario previsto por parte de Justicia es de 8 a 22 horas. Desde el sindicato indican la dificultad de encajar una cobertura de tantos fines de semana y festivos por parte de una plantilla tan exigua de policías autonómicos, por la acumulación de libranzas y la imposibilidad salarial de abonar tantos servicios extraordinarios.

«No hablamos de una oficina de denuncias en extravíos del DNI, donde uno puede acudir un día, y si no le atienden, otro día. Hay que atender en excepcionales condiciones para que las víctimas no salgan huyendo, de vuelta al lugar donde son maltratadas», es la advertencia lanzada por García.

La ubicación de la comisaría especializada de denuncias en la Ciudad de la Justicia sí parece confirmada, a pesar de que desde algunos ámbitos también ha sido un emplazamiento criticado. «El local no debería estar ubicado en el entorno de los juzgados», señaló José Antonio Burriel, abogado y presidente de la Asociación No Más Violencia de Género. Burriel advirtió que dicho emplazamiento puede intimidar a las víctimas y deshumanizar su denuncia.

La oficina constará de tres despachos, que será el número simultáneo que se podrá atender por parte de las cinco policías y una subinspectora. Desde el SUP también lamentan que se haya limitado la presencia de agentes en la oficina especializada sólo a funcionarias mujeres. «El 87% en la Policía Nacional son hombres, pero en la adscrita son muchos más, por lo que renuncian a más del 90% de sus efectivos si no aceptan hombres», lamenta el representante del SUP, quien subraya la preparación, sensibilidad y profesionalidad de las agentes femeninas, pero echa en falta que no se extienda la posibilidad de cubrir esta unidad especializada con agentes masculinos. «Los hay tremendamente preparados y siempre amplía las posibilidades de atención a las víctimas», enfatizan desde el sindicato.

Desde el SUP también critican la continua merma de personal que viene sufriendo la Policía Autonómica en los últimos años, «pues no se está reponiendo al personal que se jubila y las funciones son cada vez más», sumándose ahora la gestión de esta oficina especializada en violencia de género. «Lo razonable hubiera sido que se hubiera convocado un concurso específico de méritos para nutrir dicha oficina con el mínimo de 16 policías que harían falta para que dieran un servicio efectivo de 24 horas» desde cualquier unidad de la Policía Nacional, es el lamento que lanza el Sindicato Unificado de Policía.